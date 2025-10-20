La miniserie 'Navis Romana' bucea en la historia del pecio de ses Fontanelles

El primero de los dos capítulos de la miniserie Navis Romana se estrena el próximo viernes, 24 de octrubre, en Caixaforum Palma con el objetivo de divulgar la historia del pecio de ses Fontanelles, un barco romano del siglo IV que un vecino de Can Pastilla descubrió en 2019 mientras buceaba cerca de la playa. El documental, producido entre el Consell de Mallorca, IB3, CaixaForum+ y Salom Estudi, forma parte de la programación del festival de cine Evolution que se inaugura este martes y es un ejemplo de colaboración público-privada para dar a conocer un patrimonio que permanece bajo el mar desde hace siglos.

Cartel de la miniserie documental. / Consell de Mallorca

La primera parte de Navis Romana se centra en el hallazgo fortuito del pecio, que continúa sumergido a 65 metros de la costa y a 2,5 metros de profundidad, a la espera de que un equipo técnico decida cómo y cuándo se hará su extracción del mar, operación que se recogerá en el segundo capítulo de la serie, codirigida por Pere Salom y Antoni Maria Thomàs. El estreno será este viernes, 24 de octubre, a las 18 horas, en el CaixaForum de Palma, en el marco del Evolution Mallorca International Film Festival. Las entradas para este estreno ya se han agotado, pero el documental también se podrá ver en la plataforma gratuita CaixaForum+, a partir de ese mismo día, y en IB3 se emitirá el 8 de noviembre.

La presentación del documental ha tenido lugar este lunes en el patio de La Misericòrdia con la participación de Antònia Roca, vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Noemí Vallespir, gestora de planificación y contenidos del centro CaixaForum de Palma, Raquel Aguilera, jefa de Producciones de IB3, Maria Calafat, gerente del Festival Evolution, y los dos directores de la miniserie. “Para nosotros es un regalo hacer este documental. Una embarcación romana, 1.700 años sumergida en la Platja de Palma, es un hecho histórico”, ha destacado Pere Salom.

Los expertos en distintos campos de la arqueología subacuática que trabajan en este proyecto, además del vecino que localizó los restos del barco, aparecen en este audiovisual en el que se han incluido imágenes submarinas y que ha sido rodado en Mallorca, Barcelona, Cartagena y Cádiz. Tras 15 meses de trabajo, la miniserie plantea muchas incógnitas que no han quedado del todo resueltas. “La principal incógnita es adónde iba esta nave”, ha apuntado Antoni Maria Thomàs, quien ha mencionado que los posibles destinos podrían ser Roma, Pol·lentia, Palma o simplemente se hundió de camino a otro lugar. Navis Romana es “una historia insólita, nueva y que desvela qué es tener un tesoro de 1.700 años bajo nuestro mar”. En 2022 se extrajeron algunos materiales que se encontraban en el interior del barco, como ánforas con aceite, salsas de pescado y vino y la investigación ha concluido que la nave procedía de Cartagena y que naufragó en el siglo IV d.C.

Acerca del futuro segundo capítulo, Antoni MariaThomàs ha recordado que la extracción del pecio se tendrá que hacer por fragmentos y que “las dificultades son tremendas”.

Para la consellera de Cultura, el pecio de ses Fontanelles supone una “cápsula del tiempo” y un proyecto que ha situado a Mallorca en la primera línea de la arqueología mundial, además de ser seleccionado como finalista para el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarq.

Los dos días previos al estreno de Navis Romana, la Platja de Palma acogerá dos jornadas internacionales de arqueología marina, ha informado Roca.