Un hallazgo «clave» explica cómo se movía el 'dientes de sable' que habitó Mallorca hace 270 millones de años

Nuevos descubrimientos han permitido ampliar el conocimiento sobre el 'dientes de sable' cuyos restos óseos se encontraron en Banyalbufar y que posibilitaron hablar del gorgonopsio como el antepasado de los mamíferos más antiguo del planeta. Ahora, a partir de unas huellas fosilizadas, un grupo de científicos ha podido reconstruir su manera de caminar.

Huella atribuida al gorgonopsio, con su modelo 3D y un dibujo interpretativo / .

«Una vez más, los fósiles del Pérmico de Mallorca aportan datos clave sobre la evolución de los antepasados de los mamíferos, en este caso sobre su modo de caminar», destaca Rafel Matamales, paleontólogo y conservador del Museu Balear de Ciències Naturals (Mucbo), coautor principal de este estudio en el que también han participado investigadores del Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS), el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) y el Museu de la Conca Dellà (MCD).

El equipo de investigación ha descubierto un tipo de huella fosilizada, hasta ahora desconocida por la ciencia, atribuida a un gorgonopsio y con una antigüedad de entre 270 y 280 millones de años. El hallazgo se ha producido en Banyalbufar, muy cerca del lugar donde se habían encontrado los restos óseos de este animal, han explicado los científicos. «Encontrar huellas y huesos en las mismas capas de roca es extremadamente raro en el registro fósil, y que además puedan correlacionarse lo es aún más», explica Eudald Mujal, coautor principal del estudio e investigador del Museo de Historia Natural de Stuttgart (Alemania).

Recreación del animal, comparación de la huella con el esqueleto del pie reconstruido y silueta de un gorgonopsio en movimiento basada en las huellas preservadas. / Henry Sutherland Sharpe©

En su informe, los investigadores recuerdan que «los gorgonopsios fueron formidables depredadores con dientes de sable, de aspecto parecido al de un perro, aunque sin orejas ni pelo». También remarcan que las huellas fósiles, o icnitas, son muy útiles para entender cómo los organismos extintos se movían e interactuaban con su entorno, como ha sido en este caso. «Las que se han descrito en Mallorca presentan una forma y un patrón muy peculiares, desconocidos hasta ahora en el registro fósil», señalan los especialistas, que le han dado un nombre científico propio: Algarpes ferus.

Una postura corporal más próxima a los mamíferos que a los reptiles

Gracias al análisis de estas huellas, los investigadores han concluido que «el animal tenía los pies notablemente más grandes que las manos, con dedos robustos que terminaban en garras prominentes. Sus rastros indican que caminaba con las patas en posición vertical, situadas prácticamente bajo el cuerpo, y que daba pasos muy largos, una característica excepcional en fósiles tan antiguos». Según Matamales, «esta postura corporal se asocia a animales más próximos a los mamíferos que a los reptiles». Hasta ahora, en el registro fósil esta característica solo se había identificado en huellas de terápsidos más modernos, apuntan los científicos, que han publicado su hallazgo en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Esa manera de caminar supone el paso de una postura corporal con las extremidades extendidas lateralmente a una postura con las patas situadas verticalmente bajo el cuerpo y «representa una innovación fundamental asociada al éxito evolutivo de varios grupos de vertebrados, como los terápsidos y los dinosaurios», destacan los investigadores. «Esta transformación anatómica permitió una locomoción más eficiente, facilitando una mejor movilidad y la explotación de distintos hábitats. Por ello, el descubrimiento de esta nueva evidencia fósil en Mallorca es clave para comprender la proliferación y dispersión global de los antepasados de los mamíferos durante el Pérmico, ya que refleja un momento crucial en la evolución del movimiento, lo que contribuyó a su éxito posterior», concluye el informe.