Natalia Xamena: «Seguimos haciendo del arte una forma de hospitalidad»

En lo alto de Illetas, el Hotel BonSol conserva una historia que respira arte y hospitalidad desde hace más de setenta años. Fundado por los abuelos de Natalia Xamena en 1953, este emblemático hotel mallorquín fue concebido como un refugio de paz, belleza y autenticidad. Hoy, Natalia, junto a sus padres y su hermano, continúa esa tradición familiar, tejiendo un puente entre la herencia del pasado y una nueva sensibilidad contemporánea.

«La residencia artística nació del deseo de mantener viva esa llama que encendieron mis abuelos», explica. «Ellos fueron grandes amantes del arte, y crecí rodeada de obras y conversaciones sobre belleza. El arte siempre formó parte de nuestra forma de estar en el mundo», añade.

La idea tomó forma en marzo de 2024, durante su 40 cumpleaños, cuando su amiga Catalina Tejero, decana de Humanidades del Instituto de Empresa, la animó a crear en el BonSol una residencia artística. Poco después, la conexión con la artista y diseñadora neerlandesa Milou Neelen, fundadora de Hôtel Magique, hizo posible que esa intuición se transformara en realidad. «Fue una sinergia mágica. Hôtel Magique aportó una mirada estética y una comunidad global que dio al proyecto una proyección increíble: recibimos más de 900 candidaturas», recuerda.

Los artistas de las residencias dialogan y disfrutan con el entorno que les ofrece el Hotel BonSol. |

Desde entonces, la residencia se ha convertido en una extensión natural del alma del hotel. Los pasillos, las terrazas bañadas por el sol y las paredes cubiertas de historia acogen a artistas que dialogan con el entorno. «El arte se mezcla con la vida cotidiana del BonSol. Los huéspedes ven a los artistas trabajar, compartir comidas, inspirarse. Se crea una energía muy especial, casi doméstica, pero profundamente creativa».

El jurado de esta primera edición —formado por figuras como David Barro (Es Baluard), Fran Reus, Pep Llabrés y Biel Perelló— seleccionó a los artistas que residieron en el hotel, creando bajo la luz de Mallorca. «Yo soy solo una parte de todo esto», dice Natalia. «Lo bonito es que nace de muchas manos, de un deseo común de que el arte tenga un hogar también en espacios como el BonSol».

Entre los recuerdos personales que marcaron su sensibilidad, Natalia evoca el retrato de su abuela que presidía el hall familiar. «Ella me enseñó que si un retrato está bien hecho, la persona retratada te tiene que mirar siempre. Era una lección de observación y de respeto hacia el alma del arte». Ese modo de mirar sigue presente en su manera de entender la hospitalidad: como una forma de cuidado, de presencia y de belleza.

Para Natalia, el BonSol es también un espejo de la Mallorca auténtica, esa isla que resiste al ruido y la prisa. «Es la Mallorca pausada y consciente, donde las cosas se hacen con alma. La del pescador, la del artesano, la de quienes ejercen su oficio con amor. Una Mallorca de olores, de piedra caliza, de pan moreno recién hecho… La que permanece en los lugares que no buscan ser fotografiados».

Esa autenticidad se refleja en cada detalle del hotel: desde las lámparas de vidrio soplado de Gordiola hasta los muebles tradicionales elaborados por artesanos locales. «Los hoteles tenemos la responsabilidad de contar una historia única. En lugar de ser espacios impersonales, podemos transmitir el alma de esta tierra».

La residencia artística amplía esa filosofía. «Los artistas llegan con la mirada afinada y nos ayudan a redescubrir la isla», cuenta. «A veces, cuando vives en un lugar, dejas de verlo con los ojos abiertos. Ellos, en cambio, perciben el color del mar, el sonido del viento, la textura de una baldosa… y nos devuelven esa emoción».

Natalia Xamena: «Seguimos haciendo del arte una forma de hospitalidad» |

Durante las semanas de residencia, Natalia convive con los creadores, comparte con ellos comidas, conversaciones y silencios. «Traer artistas al BonSol es, en parte, un gesto egoísta —ríe—. Me encanta ver la Mallorca que ellos ven». De esas experiencias nace la exposición final, este año en Galería Marimón, donde las obras dialogan con los diarios, los textos y los registros emocionales que los artistas produjeron durante su estancia.

«Más allá del resultado plástico, me interesa que compartan qué han sentido aquí. Les animo a escribir, a grabar, a dejar huella de su experiencia. Yo solo acompaño y facilito; la voz es de ellos».

Esa cercanía ha hecho que muchos artistas mantengan un vínculo con el hotel y la isla. Algunos regresan como huéspedes o colaboradores, otros envían cartas, bocetos, recuerdos. «Siento que la residencia deja algo que no se ve, pero que permanece en el aire, como una pequeña vibración. Es lo más bonito de todo: ver cómo ese diálogo continúa incluso cuando se marchan».

Mirando al futuro, Natalia sueña con que la residencia se consolide como una cita anual en Mallorca, un encuentro entre artistas locales e internacionales que crezca sin perder su esencia. «Ojalá, año tras año, el BonSol vaya acogiendo las obras que nazcan aquí. Que construyamos una colección viva, una memoria poética del paso del tiempo y de lo que Mallorca inspira».

Y, como cada generación antes que ella, vuelve siempre al lema grabado en piedra a la entrada del hotel desde 1953: «Sol para el cuerpo, paz al espíritu y calor en el corazón».

«Ese fue el mensaje de mis abuelos, y sigue siendo nuestra brújula», dice con una sonrisa serena. «Es lo que deseamos que cada artista, y cada persona que pasa por aquí, se lleve consigo: una experiencia luminosa, cálida y profundamente humana. Seguimos haciendo del arte una forma de hospitalidad».