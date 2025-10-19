La mallorquina Carme Fernández Vidal, en el Auditorio Nacional: "El lenguaje musical es imposible describirlo con palabras"

“Hago una propuesta al público que viene envuelta en esa abstracción que nos da la música y que resulta mucho más explícita en la palabra”. Así define Carme Fernández Vidal el espíritu con el que encara su nuevo estreno, Se sueña que se está soñando, una obra que invita al oyente a adentrarse en un universo sonoro propio y a construir su propia lectura.

La compositora mallorquina presentará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el estreno de esta nueva partitura, un encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). El concierto, dirigido por Gemma New, abrirá el Ciclo Sinfónico 25/26, inaugurando la temporada con una propuesta que, en palabras de su autora, “traza un recorrido de interconexiones entre evocaciones e imágenes —algunas universales, otras personales— que invitan al oyente a construir su propia lectura”.

Fernández Vidal explica que, aunque el título de la obra remite a un texto del filósofo Eugenio Trías, no se trata de una pieza estrictamente inspirada en sus escritos. "Trías es un autor imprescindible, sobre todo por lo que ha escrito sobre música", destaca.

En la contraportada de la partitura figura la frase completa del filósofo: Se sueña que se está soñando, y ese soñar soñar es, quizá, lo que llamamos ser, vivir, existir. Para la compositora, esta cita funciona “como un estímulo intelectual, pero únicamente para arrancar un proceso ya inscrito en el lenguaje propiamente musical, que tiene su propio código y es imposible describirlo con palabras”.

La obra, de un solo movimiento y con una duración aproximada de 12 o 13 minutos, está escrita para gran orquesta. "Para mí ha sido una oportunidad de seguir avanzando", afirma Fernández. "Considero que cada obra es un eslabón de las siguientes en esa cadena que nunca se cierra, mi trabajo es un work in progress", añade.

El estreno en el Auditorio Nacional supone para Fernández Vidal "una oportunidad extraordinaria, porque la Orquesta Nacional es un instrumento realmente excepcional". En este sentido, espera con especial ilusión los ensayos y el trabajo conjunto con la directora Gemma New.

Una propuesta abierta al oyente

Respecto a lo que espera provocar en el público, Fernández Vidal explica que su obra no pretende ofrecer un mensaje cerrado, sino abrir un espacio de interpretación. Su objetivo es que cada persona "desde su inteligencia y sensibilidad, construya su propia interpretación, que establezca los vínculos que considere".

Como señala la compositora, en la obra hay "una serie de alusiones que quizá un oyente melómano pueda reconocer", aunque también aparecen "conexiones y evocaciones universales y personales". Su propósito final es claro: "Lo que espero es que al oyente le resulte interesante".

"El momento del estreno lo vivo con la tensión natural de confirmar que todo aquello que he escuchado en mi cabeza realmente suena", confiesa. "Una vez se pasa ese primer momento, todo fluye de otra manera. Pero el primer ensayo es un subidón de adrenalina importante", añade.

Preguntada por cómo definiría su estilo, la compositora prefiere mantener distancia: "Estoy convencida de que no me corresponde a mí definirme. Primero, porque sería como hablar de mí misma y mi propia subjetividad me impide aportar una visión objetiva”.

Considera que solo el tiempo puede situar cada obra en su contexto. "Quizá se necesita distancia temporal para valorar lo que uno hace y el calado que tendrá o no. Llegado el momento, ya serán los especialistas, los musicólogos, quienes lo describan. Desde mi propia subjetividad soy incapaz de hacerlo", subraya.

La música como camino personal

Sobre su proceso creativo, Fernández Vidal explica que todo comienza con una fase inicial "espontánea", en la que escribe "muchos bocetos, ideas y borradores", centrada sobre todo en "la idea general y la construcción del esquema global".

Tras esta fase, llega una etapa más profunda: "Convives con la obra en un diálogo permanente y poco a poco va tomando forma, redifiniendo ideas y trabajando hasta el más mínimo detalle, hasta concretar la partitura con el máximo perfeccionismo para que el intérprete disponga de todas las herramientas posibles y pueda transmitir tu idea de la manera más digna".

Doctora por la Universitat de les Illes Balears (UIB), autora de varios tratados sobre composición y profesora titular del Conservatori, Fernández Vidal integra en su creación su sólida base teórica. “Mis trabajos de investigación, tanto en ese campo como en otros, nutren inevitablemente mi bagaje”, comenta.

“Todo ese bagaje está de alguna forma reflejado en mi música, aunque eso no significa que un estudio de investigación tenga un reflejo directo. Al final, la música que uno escribe es una parte más de sí mismo. Vas describiendo un camino personal y lo que vas conformando es un estilo propio de hacer música. Eso es lo que define el lenguaje de cada creador”, señala.

Además de este estreno en Madrid, la compositora prepara dos nuevas obras: Nintai, escrita para quinteto de metales, que se estrenará el 15 de noviembre en el Festival de Música de Cádiz, y Tanto vay Santa María, para piano, que verá la luz el 14 de diciembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. “Son diferentes porque el medio cambia y, al cambiar el medio, el contexto condiciona”, explica.

Sobre la eterna pregunta de cuándo una obra está terminada, Fernández Vidal reconoce que siempre existe la tentación de seguir puliendo. "En algún momento tienes que dejar ese proyecto cerrado y ofrecerlo al intérprete. Siempre digo que, en ese instante, la obra deja de ser tuya y tú continúas en la siguiente", asegura.