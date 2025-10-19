Fallece el pintor Joan Gibert a los 89 años

El artista Joan Gibert ha fallecido a los 89 años de edad. Nacido en Ciutat el 9 de julio de 1936, ejerció de profesor en la escuela de artes y oficios de Palma durante muchos años, y fue miembro del Grupo Tago compuesto por Pedro Quetglas ‘Xam’, Miquel Morell, Cati Juan, Rivera Bagur, Juan Pelanqués y Andrés Llodrá.

El Grupo Tago fue un grupo de artistas que se constituyó en Palma en 1959, tomando el nombre de la isla de Tagomago (Ibiza). La adopción de esta denominación quería establecer una comparación entre la ignorancia que se tenía en Mallorca tanto hacia aquella isla como hacia el arte contemporáneo. El lema era «La unión hace la fuerza» y su afán romper con los moldes tradicionales que entonces dogmatizaban el arte en Mallorca. El grupo Tago prestó un señalado servicio al arte de nuestro tiempo porque, a la par que actuar de escaparate de unas preocupaciones y unos desvelos "que nada tenían que ver con la política", hizo posible que en torno suyo fructificaran nuevas ideas y nuevas inquietudes.

El artista Joan Gibert / .

Encuentros en el café Moka

Los inspiradores iniciales de los grupo fueron los pintores Francisco Duran Fraver y Antonio de Vélez, y el escultor Miquel Morell y Covas. Integraron la agrupación los pintores Pere Quetglas Xam, Juan Antonio Ferrero, Joan Gibert, Cati Juan, Andreu Llodrà, Miquel Rivera Bagur y Merche Sofía Pinto; los escultores Antoni Font y Joan Palancas, y los escritores Rafael Santiago y Manuel Picó. Más adelante en formaron también parte Teresa Heydel, Joan Garcés y Francisco Carreño. Los encuentros del grupo se hacían en el café Moka, de la calle Sant Miquel, y con el tiempo se trasladaron al Círculo de Bellas Artes. La primera exposición del grupo fue al Estudio General Lul·lià de Palma, en mayo de 1959. Sus propuestas artísticas, en correpondencia a la composición del grupo, eran plurales e incluían el primitivismo, el expresionismo, el informalismo, el postimpresionismo, la abstracción geométrica y el realismo. Lo que unía los artistas del Grupo Tago era la intención de romper con el paisajismo tradicional que todavía predominaba en Mallorca.

Pintor expresionista, Joan Gibert, con escasa variedad de colores, expresaba todo un mundo de fantasías. Expuso en numerosa salas de exposiciones entre ellas la Fundación López-Fuseya o el Museo de Porreres.