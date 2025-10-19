Mitologies
Argos és una ciutat democràtica
Escrivia un vell poeta que la novel·la i el conte comencen quan el personatge que protagonitza la historia surt de ca seva. Camina, caminaràs… Aquells que es veuen obligats a abandonar la seva terra, la seva gent, el seu món sovint fet de misèria, i parteixen a l’aventura a la recerca d’una vida digna, empesos per la fam, la guerra, la persecució política, l’afany de trobar una solució a la pobresa, sempre haurien d’esser ben arribats. I la seva història –les seves històries de migració i èxode- esdevindrà una qüestió que ens interpel·la com a éssers humans, que farà evidents les nostres actituds davant el fet migratori, la nostra responsabilitat civil.
Camina, caminaràs... La literatura és plena de gent que fuig de la seva terra, necessitada d’un nou horitzó. I les causes que l’obliguen a partir són diverses com són diversos els relats interiors que cada migrant conserva en un racó de la memòria. Pot ser la persecució política, la guerra, la vella pobresa, les lluites tribals... Cada un porta a l’esquena un sac d’experiències, d’informacions, també de somnis. Mallorca fou, en altre temps, una territori del qual molta gent es veia amb la necessitat de partir cap a aquells indrets que oferien algunes possibilitats de guanyar-se la vida a força d’esclatar-se de fer feina. La postguerra era dura i inacabable. Molts dels que partiren eren fills dels vençuts, gent que havia suportat la repressió més dura i cruel. He conegut gent, però us parl d’un temps allunyat, que partia a Veneçuela, a Panamà, a Alemanya, a França tot encercant un pessic de fortuna. Molts d’aquells homes i dones tornaren amb els estalvis a la cartera, suficients per comprar una casa, per posar un negoci. Els diners amb què s’obriren alguns comerços dirigits al turisme, vers la meitat dels anys seixanta del segle passat, procedien dels migrans que tornaven a l’illa.
He de dir que em fa vergonya veure l’actitud d’alguna autoritat pública davant el fet migratori. Les barcasses que arriben plenes de memòria i misèria contenen sovint un potencial impagable de vida. I una terra que antany fou generadora de migrants no pot restar insensible, ara que presumeix d’esser rica i plena, davant l’home, la dona o l’adolescent que arriba –quan arriba- deshidratat i desnodrit i allarga les mans per a que l’ajudem a construir el seu somni.
Pens ara en la tragèdia Les suplicants, que Èsquil escriví en el segle cinquè abans de Crist. Les tragèdies greques, escrites fa quasi dos mil cinc-cents anys, parlen del nostre temps i la seva vigència ens aboca a acarar-nos amb els grans problemes de la humanitat. Problemes d’avui que les societats humanes s’han plantejat un cop i un altre en el transcurs dels segles. Èsquil ens conta que les filles de Dànau –les danaides- fugen d’Egipte perquè els fills del rei d’aquell país volen casar-se amb elles a la força. Les joves no volen esser entregades a aquells homes que no desitgen, perquè volen decidir per elles mateixes i disposar del seu propi cos. En veure’s estretes, indignades de pensar que serà difícil escapar-se, amenacen amb el suïcidi. Però aprofiten l’ocasió de partir en una barca i fugir d’Egipte, i allunyar-se de l’amenaça. Surten de ca seva i comença la història. Arriben a la ciutat d’Argos i demanen asil. Pelasg, rei d’Argos, ha de sospesar la possibilitat d’entrar en guerra amb Egipte, si les protegeix. I resol consultar al poble, perquè decideixi si han de protegir-les. El poble decideix que se’ls doni acollida, mentre que arriba un vaixell egipci disposat a emportar-se-les a la força, alhora que amenaça Argos amb una guerra. Però Pelasg decideix respectar la decidió del poble, que no vol trencar les normes d’hospitalitat, perquè seria en perjudici d’unes dones que defensen el seu dret a esser lliures, enfront de les conveniències polítiques i dels interessos d’un grup poderós. Pelasg sap que Argos és una ciutat democràtica.
