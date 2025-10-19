Más de 16.000 personas asisten a la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de Baleares

Más de 16.000 personas han asistido a la Feria de Teatro Infantil y Juvenil (FIET) de Baleares, que se ha celebrado desde el pasado jueves en la localidad de Vilafranca.

Se han realizado más de un centenar de funciones de 48 espectáculos diferentes, cinco de ellos estrenos absolutos, 27 inéditos en el archipiélago y tres de compañías internacionales.

La vigésimo tercera edición de la feria, ha indicado la organización en un comunicado, ha supuesto un importante incremento de participantes en los diferentes programas.

En el caso de 'L'escola s'acosta a la fira', con funciones escolares en las que han participado una veintena de centros, han sido más de 2.500 los alumnos asistentes, mientras que en las jornadas profesionales, que tuvieron lugar entre el jueves y el viernes, se acreditaron 190 profesionales.

La FIET 2025 también ha estrenado nuevas colaboraciones, con la firma de convenios con el Teatre Principal de Palma y con la Fira Litterarum de Móra d'Ebre, y ha sido el escenario del estreno de las obras ganadoras de la décima edición de Bòtil, el concurso Balears Ofereix Teatre i Literatura, cuya final tuvo lugar hace unas semanas.

Las obras premiadas, y que se han representado por primera vez en Vilafranca este fin de semana, han sido 'Sa Rateta 2.0', de Myotragus Teatre, y 'De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge', de la compañía Teatre sense concessions.