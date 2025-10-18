Simone Kermes: «La música interpretada sin emociones no funciona»

Habiendo nacido en Leipzig, no es raro que se dedicara a la música.

Oh, sí, Leipzig es muy musical, allí nació Wagner, fue enterrado Bach y Mendelssohn fundó la Escuela Superior de Música y Teatro en 1843, la escuela superior más antigua de Alemania. Para mí, es el comienzo de todo, porque allí pude terminar mis estudios de música en la mejor compañía y rodeada de inspiración.

Estudió con Elisabeth Schwarkopf y Dietrich Fischer-Dieskau ¿Qué recuerdos tiene de esas dos grandes voces?

Nunca olvidaré a Fischer-Dieskau, era un cantante muy inteligente. Tuve el privilegio de estudiar con él durante un tiempo en su salón de Berlín-Charlottenburg e incluso cantar a dúo con él. Schumann y Mendelssohn fueron nuestros padrinos, por lo que estoy muy agradecida. La señora Schwarzkopf, por el contrario, no me convenció como persona.

Ha titulado su recital con una exclamación, ‘Viva!’ ¿por qué?

Viva la vida, la música, el amor. Dígame: ¿qué hay más importante que celebrar la vida con todas sus bellezas en este momento? Quiero cautivar, encantar y emocionar al público. Para que todas las energías se unan, porque la música cura, y eso es lo que tanto necesitamos en estos tiempos. ¡Celebremos juntos la vida, la música y el amor!

Ha pisado grandes escenarios, pero en Mallorca cantará en una iglesia, Sant Bartomeu de Sóller. ¿Cómo se prepara ante una acústica tan diferente a la de un teatro?

Para mí, no es importante el tamaño o la importancia de un escenario. A menudo he comprobado que, precisamente en espacios más pequeños y directos es más fácil conectar con el público y se producen encuentros mucho más profundos. Me gusta la acústica y el ambiente especiales de una iglesia. He tenido la oportunidad de ensayar en Sant Bartomeu de Sóller con mi pianista, Suzanne Bradbury y me he sentido muy a gusto.

Su voz puede alcanzar hasta cuatro octavas, cosa muy especial en una soprano. ¿En qué repertorio se siente más cómoda?

Me siento muy cómoda con buena parte del repertorio; ahora bien, hubo un tiempo en el que me interesé por Händel; él es mi mentor, mi figura inspiradora. Para mí, la música barroca es como el rock and roll. La época de los castrati, como Farinelli o Cafarelli, exigía tener una técnica vocal brillante con un registro de cuatro octavas. Como artista, uno se ocupa de las obras que canta en cada momento, las que le conmueven y le inspiran. Ahora mismo, me tiene fascinada Tchaikovsky y estoy explorando sus profundidades.

Se la conoce como una gran soprano de coloratura. ¿Cuál es el papel de ópera con el que se identifica?

Me encanta el papel de Konstanze de El rapto en el serrallo de Mozart. Es el papel más difícil de Mozart. Interpretar todas las notas a la perfección es el trabajo de toda una vida. Konstanze es una persona noble, orgullosa, honesta y sincera. Un homenaje a todas las mujeres.

En su repertorio encontramos obras que van desde Monteverdi hasta el mismo Sting. ¿Cómo combina esos diferentes estilos?

Lo que nos une es mi voz y mi estilo. Para mí, lo que cuenta es el entusiasmo espontáneo por la buena música, ya sea renacentista, barroca, clásica, romántica, rock, heavy metal o pop. Tiene que conmoverme, la música interpretada sin emociones no funciona. Lo mismo se aplica a la pintura, las artes plásticas o la literatura. Cuando se me pone la piel de gallina y se me humedecen los ojos, mi alma me abraza y entonces sé que soy auténtica.

En Sóller incluirá las canciones de Manuel de Falla. ¿Cómo las ha preparado?

Manuel de Falla es un genio. Ya he cantado estas canciones con la guitarra y tengo pensado grabarlas próximamente. Son muy bonitas y, sobre todo, muy profundas y conmovedoras. En ellas se nota el temperamento fogoso. Las letras son una revelación y en Nana se reflejan los propios recuerdos de infancia de Falla, la canción de cuna que le cantaba su madre. Por otra parte, piense que el año que viene Manuel de Falla cumpliría 150 años.

Ha incluido un estreno mundial, la canción ‘Ein Kleid aus Lich’ (’Un vestido de luz’), basada en ‘Junio’ para piano de Tchaikovski. ¿Cómo fue el hecho de poner letra a una obra instrumental?

No la escribí yo misma, sino mi amigo y poeta Oliver Spiecker, que una noche tuvo una inspiración repentina. Es una canción de amor al verano.

Sus recitales son únicos, pues los prepara uno a uno, cuidadosamente. ¿Qué tendrá de particular el recital en Sóller?

Cada concierto es especial. En Sóller presento por primera vez un programa que no encaja en ningún molde, con un repertorio que abarca más de cuatro siglos, desde Monteverdi hasta Gershwin. Será una velada llena de emociones, energía y sensaciones que llegarán al corazón y al alma.