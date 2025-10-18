La mallorquina Roser Amills gana el Premio de Novela Ciudad de Badajoz

La obra Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir, de la mallorquina Roser Amills, ha ganado el Premio Ciudad de Badajoz, en la modalidad de novela, según se desveló anoche durante el acto de fallo de los galardones, celebrado en el espacio cultural de la iglesia de Santa Catalina de la capital pacense. El premio de Novela, que celebraba su 29º edición, está dotado con 18.000 euros, y el de Poesía, con 9.000 euros en su 44º entrega.

En la categoría de poesía se hizo con el galardón Los cantos rotos, de Juan José Vélez, mientras que en periodismo el primer premio fue para El asesinato de López de Lacalle y su paraguas rojo de la libertad contados por su hijo y sus amigos 25 años después, de Daniel Ramírez García–Mina, y el segundo para El campo de concentración de los que nunca pudieron subir al 47, de Orfeo Suárez González.

En escultura logró el galardón 'Unity Enzo' de Verónica Martínez, mientras que en pintura el primer premio fue para 'Pasión fúngica', de Araceli Parra Malagón; el segundo para 'Cortejo', de Ana Pavón Porras; y el tercero para 'Palette Ascii Paragraph #09', de Almudena Lobera.

Por su parte, el primer premio en fotografía fue para 'Mirando el mar', de Félix Méndez; el segundo para 'Faith amid genocide', de Abdelrhman Alkahlout; y el tercero para 'Que tortura', de Manuel Ponce, mientras que en música el primero recayó en 'Badajoz en la voz', de Eduardo Nogueroles, y el segundo en 'Flamenqueando', de Gaspar Genovés.

Dos pacenses figuran entre los premiados, al obtener Félix Méndez el primer premio en fotografía y Manuel Ponce el tercero.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, expresó durante el acto que estos galardones “son un compromiso del Ayuntamiento con la generación y la defensa de la cultura como el bien más preciado de una ciudad”.