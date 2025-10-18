Mallorca le cantará a Neil Young por su 80 cumpleaños
El concierto tendrá lugar el 1 de noviembre en Es Gremi y reunirá, entre otros, a la Armando Lorente Band, El Rey Salitre, los Xeremiers de Sóller, John Tirado, el trío portugués Harvest Moon Band y Tomàs con Gas
La sala Es Gremi le cantará el ‘cumpleaños feliz’ a Neil Young por su 80 cumpleaños. Será el 1 de noviembre, con motivo de un festival bautizado como Out of the blue into the black y que toma el nombre de una de las canciones más celebradas del músico canadiense, uno de los más influyentes de su generación, todavía en activo.
Algunos de los grupos y solistas que participarán en este concierto, que será presentado en sociedad el próximo día 24 en la sala Zero de Es Gremi, son la Armando Lorente Band, El Rey Salitre, los Xeremiers de Sóller, John Tirado, el trío portugués Harvest Moon Band y Tomàs con Gas (la banda de Tomás Graves), entre otros.
El concierto tendrá un carácter benéfico, en solidaridad con las personas y familias con síndrome de Asperger.
