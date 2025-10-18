La prèvia
Clàssica, cor, estrenes i música religiosa
Aquest cap de setmana musical comença a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró, a l’orgue de la qual Miquel Bennàssar oferirà el seu tradicional concert matinal (11.30 h).
Però després, al capvespre i en el teatre del mateix poble, el Festival de Música clàssica ens proposa el recital Chopin del pianista Joan Miquel Fiol (20 h).
Al Port de Sóller, a l’església, el trio Storioni format pel pianista Bart van de Roer i els germans Wouter (violí) i Marc Vossen (violoncel) ens proposa un concert amb obres de Mendelssohn i Schubert.
En el convent de Manacor (20h), Ars Antiqua i Polissonia presenten un repertori d’obres del Renaixement d’autors com Victoria o Cabanilles, entre altres.
A Santa Teresa de l’Infant Jesús de Palma (20.30h) Barry Sargent conclou la integral de Sonates i Partites per a violí sol de Bach.
Mentre, a Sant Felip Neri també de Palma, Pro Musica Chorus de Sóller i un grup instrumental, dirigits per Josep Alarcón, interpretaran la Missa Iesu Christi de Valentín Moldovan.
A la Fundació ACA de Búger segueixen els Encontres de Compositors amb dues sessions de música electroacústica (19.30 h i 21h). També a Búger, però a la parròquia (20h), avui concert de la coral Musicantes de Mallorca, amb Irina Capriles com a directora.
Pel que fa a la música popular, tenim al claustre de Pollença (17h), la Companyia Elèctrica Dharma, Boc i Ximbomba Atòmica.
Demà diumenge, el pianista Rafael González Paz ens acostarà obres del Pare Soler, Mozart, Gershwin i Brahms al piano de l’església de Sant Felip Neri de Palma. La cita serà a les 19 hores.
A Bunyola també demà segueix el festival de música: La Capella de la Seu, dirigida per Joan Company oferirà un concert titulat Una passejada per la història de la música religiosa. La proposta tendrà lloc a l’església del poble a les 18.30 hores i inclou dues estrenes: una partitura de Baltasar Bibiloni i una segona de Tomeu Quetglas Roca.
A l’església de Sant Bartomeu de Sóller, la soprano Simone Kermes i la pianista Suzanne Bradbury interpretaran obres que van de l’època de Monteverdi a la de Gershwin.
Per dilluns tenim l’inici de la temporada de Studium amb dues obres de Mozart: Davide Penitente i Exultate, jubilate. La cita és a les 20.30 hores en el Conservatori de Palma.
