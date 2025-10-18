Charisma Goudreau: «La soledad es una epidemia y la hospitalidad consciente puede ser la cura»

«Crecí en un entorno poco convencional, sin dispositivos y con una madre que creía que la necesidad es la fuente de la invención», recuerda Charisma Goudreau al evocar su infancia en Northern California. Educada en casa, con libertad para organizar su tiempo entre el estudio, las tareas domésticas y la exploración, descubrió pronto el valor de la independencia. Aquella niñez singular, vivida en comunidad y lejos de los cánones habituales, sembró en ella una creatividad feroz y sin miedo. El epicentro de su mundo era la mesa de la cocina: allí la hospitalidad se entendía como un acto de empatía y de cuidado, un espacio donde los desconocidos podían convertirse en amigos al calor de la conversación.

Con el tiempo, sus raíces europeas la llevaron a cruzar el Atlántico. En España encontró lo que tanto buscaba: una forma de comunidad vivida como valor cultural, incrustada en la vida cotidiana. Mallorca se convirtió en su lugar en el mundo, primero por amor y luego porque la isla, con su mezcla de tradición y apertura, le ofreció un espacio donde desplegar su creatividad. La coincidencia histórica de que San Francisco, su ciudad natal, fuese fundada por un mallorquín —Fray Junípero Serra— refuerza esa sensación de vínculo invisible entre dos orillas.

De esa experiencia vital nació TableAlchemist, un estudio de diseño de experiencias gastronómicas concebido para revalorizar la hospitalidad como lenguaje transformador. Charisma organiza cenas conceptuales y proyectos a medida para marcas de viajes, empresas y clientes privados, siempre con un hilo conductor: provocar encuentros significativos. Habla de «diseñar para la conexión» y de introducir una «intencional travesura» en cada experiencia. Se trata de despertar la curiosidad, de romper rutinas, de propiciar momentos inesperados que abran paso a la risa y al juego. «El juego ayuda a desarmar las reglas tácitas de la mesa —explica— y permite que incluso viejos amigos se descubran de nuevas maneras».

En su memoria guarda una escena fundacional. Durante la primera cena que diseñó, grabó el murmullo de las voces. Ese zumbido colectivo, esa vibración de la conversación simultánea, se convirtió en su brújula. «Es la señal de que la conexión se ha producido», confiesa. Desde entonces persigue ese momento en cada evento, como una nota musical que marca el éxito de la velada.

Hace unos días presentó en Madrid su proyecto The Subtle Art of Noticing, dentro de la galería de Marc Bibiloni. Allí, la experiencia gastronómica se entrelazó con el arte textil de Ela Fidalgo, creando un diálogo entre disciplinas que sorprendió a los asistentes. La cita, mantenida en secreto hasta el último momento, fue un ejercicio de confianza: quienes acudieron no sabían qué iban a encontrar, pero compartieron la disposición común de dejarse sorprender. Para Charisma, el misterio es esencial. «La anticipación genera una energía poderosa —dice—, porque asegura que todos llegamos con la misma actitud de curiosidad».

El cruce entre gastronomía y arte ha marcado también la apertura de INTERSECTION, la galería que codirige en Palma junto a su amiga y socia Patrice Farameh. «Fue el universo quien nos empujó a abrir esa puerta», recuerda. Entre conversaciones largas y un par de margaritas se lanzaron a la aventura de crear un espacio donde lo conceptual y lo sensorial se entrelazan. Para ella, gastronomía y arte hablan la misma lengua: ambos transforman, ambos invocan los sentidos y la emoción. «En una cena llegas dispuesto a recibir y sales habiendo vivido con los cinco sentidos», resume, como si describiera también una exposición.

La galería y TableAlchemist se retroalimentan. Una ofrece el escenario, la otra el guion; ambas sostienen el mismo objetivo: convertir la experiencia en un viaje compartido. En INTERSECTION, la apuesta es clara: artistas que dialoguen con la cultura, el territorio y las ideas, con especial énfasis en mujeres creadoras de distintas procedencias. El encuentro en Madrid con Ela Fidalgo ejemplifica esa vocación: abrir ventanas a nuevas miradas, generar resonancias entre disciplinas y recordarnos que el arte, como la hospitalidad, es un puente entre personas.

De cara al futuro, Charisma habla con convicción de una paradoja contemporánea: nunca hemos estado tan conectados digitalmente y, sin embargo, la soledad se expande. «La soledad es una epidemia», afirma. En esa grieta encuentra su propósito. «TableAlchemist existe para recuperar la hospitalidad consciente como mecanismo de conexión y pertenencia. Para recordarnos que necesitamos encontrarnos de verdad, sin pantallas de por medio».

Su filosofía personal cabe en una frase sencilla: «Mantente curiosa y ama más». La curiosidad como motor que la mantiene atenta a lo inesperado, al detalle que atrapa la atención y revela lo extraordinario en lo cotidiano. El amor como brújula que convierte cada gesto en acto de entrega.

Quizá ahí resida el verdadero arte de crear conexiones: en la capacidad de sorprenderse, de compartir y de ofrecerse al otro con autenticidad. Lo que comenzó en una mesa de cocina en California hoy se despliega en cenas, galerías y proyectos que cruzan fronteras. Pero la esencia permanece intacta: la hospitalidad entendida no como un protocolo, sino como un modo de vida, un gesto íntimo que nos recuerda que nunca estamos solos cuando nos sentamos juntos a la mesa.