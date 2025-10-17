Música
La Oreja de Van Gogh anuncia su nueva gira, 'Tantas cosas que contar', tras el regreso de Amaia Montero
El tour arrancará en Bilbao el 9 de mayo y terminará en Pamplona el 20 de noviembre tras recorrer 15 ciudades en España
EP
La Oreja de Van Gogh ha confirmado su nueva gira de conciertos, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar', que coincide con la vuelta de Amaia Montero al grupo y la celebración del 30º aniversario de la banda y con la que recorrerá 15 ciudades españolas.
El tour arrancará en el mes de mayo de 2026 con un espectáculo que pasará por Bilbao (9 de mayo), Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).
La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.
"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los miembros del grupo.
Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 euros y los 72,00 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de distribución.
La Oreja de Van Gogh anunció el pasado miércoles en un comunicado el regreso de Amaia Montero como cantante del grupo, un año después de la salida de Leire Martínez.
