Al-Mayurqa, 'trenta anys de camí' en una exposición fotográfica
El grupo de música tradicional que creó Toni Roig prepara nuevo disco
La muestra se puede visitar hasta el próximo 25 de octubre en el Ateneu Popular La Fonera de Palma
“Toni Roig sigue estando con nosotros”, afirma Miquel Carbonell, uno de los fundadores de Al-Mayurqa, el histórico grupo de música tradicional que celebra sus tres décadas de vida con una exposición fotográfica que, bajo el título Trenta anys de camí, divuit d’enyor i memòria, repasa en imágenes la trayectoria de los autores de Temps de revolta, uno de sus discos más celebrados.
La muestra, que se inauguró a finales de septiembre y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre, se puede visitar en el Ateneu Popular La Fonera, en el número 36 del carrer Manacor de Palma. “Què té aquesta terra nostra que ens fa prendre consciència i creure en la lluita i fins i tot amb allò utòpic o la fantasia (…) Presents en temps de revolta amb el nostre compromís i tradició, cercant la coherència i fent camí. Ens convé posar l’espasa sobre el cap de l’ase, seguir amb el projecte Roig, vigilar el conqueridor, controlar el ciudadano i la gente maliciosa y remaleita”, pronunció durante la inauguración la cantante Glòria Franquet, en un discurso que jugó con títulos de canciones y cedés publicados por Al-Mayurqa.
Preparan nuevo disco
El grupo, cuyo último lanzamiento discográfico se remonta a 2007, sigue en la trinchera. “Tenemos temas nuevos y sí, acabarán entrando en un nuevo álbum”, comenta. Lo que sí es seguro es que la huella de Toni Roig siempre estará latente: “Su recuerdo es imborrable, esa es una verdad absoluta. Al-Mayurqa no fue una casualidad, fue una confluencia de personas con unos mismos ideales. Y Toni era el motor. Él era un Mercedes y nosotros un Seat Panda, pero seguimos haciendo camino”.
