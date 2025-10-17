La vivienda y la IA, entre los temas de las películas de Baleares del Evolution Film Festival

El Evolution Mallorca International Film Festival ha presentado este viernes su 11 edición, que se celebrará del 21 al 29 de octubre, y ha sido definida como un trampolín hacia el exterior en el que apostarán por visibilizar el cine local. Entre los temas que se proyectarán destacan el problema de la vivienda, la IA, la salud mental y el cáncer de mama.

La directora del festival, Sandra Lipski, ha dicho que el evento está muy consolidado como plataforma para apoyar tanto a los proyectos terminados como a los que aún están en desarrollo, y ha destacado que el objetivo principal es "crear una comunidad" donde el talento local pueda intercambiar ideas con cineastas internacionales y "unir culturas a través del cine".

Made in Baleares

Durante la presentación ha recordado el enfoque que cada año se le da a la sección Made in Baleares y ha explicado que es una muestra del compromiso del festival con los creadores locales, especialmente aquellos que están dando sus primeros pasos en la industria.

Ha añadido que el festival ofrece una oportunidad real a estudiantes y nuevos talentos que encuentran en esta plataforma un canal para crecer y proyectarse hacia el exterior.

Entre los 47 proyectos presentados la mayoría son documentales, pero también se incluyen cortometrajes, muchos de ellos creados por estudiantes. En total, se han seleccionado 15 cortometrajes realizados en Baleares.

Uno de los ejemplos de esta edición es el caso de Eugenia Sampedro, que participó como voluntaria en el festival en 2022, año en el que presentó un guion que resultó premiado como mejor guion. Este año ha vuelto al como productora de su propia obra, que ahora se presenta.