La exposición 'Els Bíblics', de Josefina Pino, da una nueva visión del Antiguo Testamento

Sorprende ver a Eva con un móvil en la mano y señalando a Adán hacia dónde tienen que ir, como si mirase Google Maps. «Dios les ha castigado y expulsado del paraíso, pero ella se marcha decidida, no necesita quedarse y sabe buscarse la vida. Quería reflejar que tienen futuro como seres humanos», tal como explica Josefina Pino sobre una de las 15 obras de la exposición Els Bíblics, que inaugura este viernes en la Església Vella de Ses Salines.

En sus interpretaciones del Antiguo Testamento, también incluye de forma sutil otro teléfono móvil en la escena de la creación de Adán, con una persona fotografiando el instante en que Dios toca con su dedo al hombre hecho con barro y le da vida, como el famoso fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

Reinterpretación de la escena de la creación de Adán / .

Figuras humanas

La vieja iglesia reconvertida en centro cultural exhibe la vuelta a la pintura de personajes por parte de la artista de Felanitx, cuyo anterior trabajo, Paisatges de la Memòria, evocaba recuerdos de infancia del Calvari de su pueblo.

«Después de este proyecto retomé las figuras humanas y casi al mismo tiempo me regalaron un libro hebreo muy antiguo donde había numerosas ilustraciones de La Biblia. No soy practicante, aunque me atrajeron los temas porque son historias muy truculentas e inspiradoras a nivel pictórico», detalla.

Esa lectura inicial la llevó a ver las Sagradas Escrituras desde otro prisma, como los citados ejemplos o el del cuadro que representa la Torre de Babel. «En este caso, la obra está compuesta por una serie de bocas abiertas, como hablando diferentes idiomas. En teoría lo que quiso hacer Dios es castigar al hombre por intentar llegar al cielo, pero en el fondo yo interpreto que lo ocurrido es de una gran riqueza cultural y lingüística», según las palabras de Josefina Pino.

Su mirada se ha posado además en los ángeles y demonios, en un San Sebastián, «aunque no sea del Antiguo Testamento», y hasta en el Cosmos. «La Tierra es pequeña dentro de un universo amplio, en el que puede que haya otros dioses, energías o lo que sea, no lo que se representa en La Biblia», concluye sobre su exposición, comisariada por Maria Mesquida Artigues.