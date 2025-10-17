Cuatro fundaciones culturales de Baleares recibirán 260.000 euros

Cuatro entidades culturales de Baleares recibirán más de 260.000 euros procedentes de una subvención de la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la Fundación Ciutadella Cultura, Fundación Teatre del Mar, Fundación Cultural Coll Bardolet y la Fundación pro Real Academia Española recibirán esta cantidad que destinarán a proyectos singulares de alto valor social y patrimonial.

En concreto, la Fundación Ciutadella Cultura recibirá 100.000 euros para financiar las actividades del 150 aniversario del Teatre des Born, un programa que quiere poner en valor la trayectoria histórica de este espacio cultural y fomentar la participación ciudadana en una celebración de gran relevancia patrimonial y social.

La Fundación Teatre del Mar obtendrá 40.000 euros para desarrollar su programa integral de artes escénicas de 2025, que incluye actividades de creación, producción y exhibición teatral. Esta ayuda se hará efectiva mediante pago anticipado del 100% para garantizar la continuidad de su actividad ante la falta de liquidez de la entidad.

La Fundación Cultural Coll Bardolet dispondrá de 49.500 euros para impulsar su programa anual de actividades culturales en Valldemossa, centrado en la difusión de la obra del pintor Josep Coll Bardolet y en la dinamización cultural del municipio y de Mallorca, en un entorno singular como es la Serra de Tramuntana.

Finalmente, la Fundación pro Real Academia Española recibirá 75.000 euros para apoyar la realización de grandes obras editoriales de la RAE, como la Biblioteca Clásica y los trabajos finales de edición de la Nueva gramática de la lengua española, reafirmando así el compromiso con la preservación y difusión de la lengua.

Con esta decisión, el Govern refuerza su apuesta por la cultura y la consolidación de iniciativas que son únicas y de alto interés público, contribuyendo a la preservación del patrimonio, a la promoción de las artes y a la proyección cultural de Baleares.