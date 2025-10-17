La Catedral de Mallorca participa en un concierto de ‘El cant de la Sibil·la' en L'Alguer

La Catedral de Mallorca participará el próximo día 24 de octubre en el concierto ‘El Cant de la Sibil·la en las Catedrales del Mediterráneo’, que tendrá lugar en la Catedral de Santa Maria de L'Alguer. Además de los anfitriones y la Seu de Mallorca, estarán presentes las catedrales de Barcelona y Valencia.

Esta será la segunda edición de este acontecimiento que reúne las cuatro versiones del Cant de Sibil·la de las Catedrales de Mallorca, Barcelona, València y L'Alguer en un único concierto. La primera ocasión tuvo lugar en la Seu, en enero de 2024.

El concierto se celebrará el día 24 de octubre en las 20.00 horas, organizado por el Coro Polifónico de L'Alguer. Por la mañana, a las 11:30 horas, tendrá lugar, en la sala capitular de la Catedral de Santa Maria, una mesa redonda con la participación de los delegados de las cuatro catedrales, entre los que estará Mn. Pere Oliver, canónigo y prefecto de Música de la Seu de Mallorca.

La mujer que interpretará el Cant de la Sibil·la de Mallorca es Nadia Akaarir Tomás, miembro de la Capella de la Seu. También será presente en L'Alguer el director de la Capella, Joan Company. Por parte de la Catedral de Alguer, cantará Gabriele Catalano; de Barcelona, Mariona Llobera; y de Valencia, Gabriel André Padilla.

El Cant de la Sibil·la es la escenificación del juicio final por parte de un personaje femenino que canta, espada en mano, los vaticinios que en su día hizo en la antigua Grecia la Sibil·la eritrea. En Mallorca, el Cant fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010.