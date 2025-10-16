El artista Tomeu Estelrich conversa con Ramon Llull en 'Miramar'

Una pintura de gran formato del símbolo luliano por excelencia, el árbol, esculturas de libros y una instalación cerámica compuesta por sillas y otros tantos libros son varias de las propuestas artísticas que Tomeu Estelrich ha creado para charlar con Ramon Llull en la exposición Miramar.

Se inaugura este jueves en el Museu de Mallorca y la singular conversación podrá ser visitada hasta el 30 de noviembre. El artista de s’Alqueria Blanca quiere con esta muestra «poner en valor la figura de Ramon Llull, una persona de una enorme erudición y un grandísimo escritor y filósofo que sigue siendo más conocido y estudiado en el resto de Europa que en su propia tierra», tal como lamenta Estelrich.

Su diálogo artístico pretende acercarlo al público en general y para ello ha extraído de sus libros «aforismos que explican de una forma muy resumida una parte importante de su filosofía», según detalla el autor.

Obra pictórica y esculturas de 'Miramar' / B. Ramon

Instalación para meditar

Además, el Llibre de Contemplació en Déu le sirvió de inspiración para la instalación, que concibe como «un espacio zen en el que puedes dar la vuelta y volver al punto de partida, igual que la meditación, que consiste en iniciar un trayecto y regresar al lugar de partida».

Recuerda que este libro «explica las nueve virtudes más importantes que tienen las tres grandes religiones de la época» y esa visión es precisamente una de las cosas que «fascinan» al artista mallorquín. «Llull buscaba el consenso y el diálogo entre las tres religiones, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, con sus diversas formas de pensar, algo que aún hoy no se ha conseguido».

Para Estelrich, otro logro insólito del filósofo fue su alma viajera, ya que «recorrió todo el Mediterráneo y llegó hasta Jerusalén a pie, a caballo y sobre todo navegando».

Por último, el artífice de la exposición Miramar destacó que «fue capaz de escribir más de 260 libros enciclopédicos, ya que dedicó toda su vida a ellos y creó una obra inabarcable».