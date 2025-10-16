El Pueblo Español abre sus puertas a la música electrónica, arte contemporáneo, proyecciones, instalaciones y experiencias sensoriales

El Pueblo Español se transformará este sábado 18 de octubre, de 16 a 00 horas, en un gran escenario de exploración artística con la nueva edición de LENS: Refraction of Art, un encuentro que fusiona música electrónica, arte contemporáneo, proyecciones, instalaciones y experiencias sensoriales en un recorrido único por los distintos espacios del recinto.

Bajo el concepto de Refraction of Art, LENS invita al público a sumergirse en un viaje multidisciplinario donde la luz, el sonido y la materia se cruzan y transforman. Desde lo definido hasta lo difuso, desde el sonido que vibra en la piel hasta el color que rompe las reglas, cada propuesta ofrece una forma distinta de percibir y sentir el arte, un nuevo modo de disfrutar de la cultura actual.

La lista de artistas participantes incluye a Gustavo R. Ghersi, Simone, Pilar Estévez & Saurit, Llorenç Garrit, Pablo Sacristán & Peter Hope feat. Paco Herrero, Magdalena Hill, Carlos Uriel, Lap Collective, Rafel Llobet y Manuel Bauzá Ramis.

Entre los músicos, citar a Ivo Guzmán b2b Bruno González, Lani, Fran b2b Tom Roland, Nativo, Dani Casarano y Manuel del Mar.