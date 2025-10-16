Una nueva exposición recuerda la relación de Joan Miró y la Sala Pelaires

El Museu de Mallorca inaugurará el próximo 28 de octubre de 2025 la exposición Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca. Miró y Pelaires 1969-1983, una muestra enmarcada en el proyecto Paysage Miró y que se centrará en la estrecha relación entre el artista y la galería fundada por Pep Pinya. La exposición, que se podrá ver hasta el 15 de junio de 2026, está comisariada por Magdalena Aguiló, curadora independiente y exdirectora de la Fundació Miró Mallorca.

Tal como ha informado el Consell de Mallorca, la exposición abarca desde la inauguración de la Sala Pelaires en 1969 hasta la muerte de Joan Miró en 1983. “La extrema generosidad de Miró hacia el joven galerista Pep Pinya y su equipo fue esencial: el artista ofreció la oportunidad de exponer allí su obra y la de su círculo de amigos artistas internacionales”, ha recordado la institución insular en un comunicado. Los visitantes podrán ver documentación histórica, carteles, catálogos y obras originales de la época, como gouaches, litografías enriquecidas por el artista, serigrafías, dibujos y otras piezas.

Miró expuso por primera vez en Mallorca, en 1970, cuando contaba con 77 años, y a partir de entonces se convirtió en una especie de padre artístico de la nueva galería, señala el Consell. Un momento especialmente importante y que recogerá la exposición es la producción de la Serie Mallorca en 1973 junto con la Sala Pelaires, “una edición considerada una de las mejores dentro de la extensa producción gráfica del artista”. Precisamente poder contemplar esas 36 litografías es uno de los atractivos de la muestra.