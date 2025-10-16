El musical ‘Rocky Horror Show’ llega este jueves a Mallorca: “Es el lugar perfecto para desconectar y celebrar la vida”

La fiesta más desenfrenada del teatro musical llega a Mallorca. The Rocky Horror Show, el fenómeno escénico creado por Richard O’Brien en 1973 y convertido en icono cultural de la libertad y la provocación, recalará en el Auditorium de Palma desde este 16 de octubre hasta el domingo 19. Lo hará con una producción directamente llegada del West End londinense y con un reparto encabezado por el australiano Jason Donovan, quien encarna al carismático y excesivo Dr. Frank-N-Furter.

Los actores Hayley Flaherty y James Bisp, que interpretan a Janet y Brad, han visitado este jueves Palma para presentar el espectáculo y han mostrado su entusiasmo por traer a la isla “un show que celebra la individualidad y la libertad de ser quien quieras ser”. “Hemos estado explorando la ciudad y nos parece increíble. Creemos que encajaremos muy bien aquí, en una ciudad tan contemporánea y moderna”, han afirmado entre risas.

Flaherty y Bisp han explicado que Rocky Horror Show “no es solo un musical”, sino “una experiencia colectiva” en la que el público juega un papel protagonista. “Hay espectadores que vienen disfrazados, que gritan frases entre nuestras líneas, que tienen su propio guion. Es algo que solo pasa con este espectáculo”, han afirmado.

En algunos países como Reino Unido, esas intervenciones se han convertido en tradición y los actores reconocen que esperan “con curiosidad y emoción” descubrir cómo reaccionará el público mallorquín.

Un canto a la libertad

El musical, que ha sido visto por más de 35 millones de personas en todo el mundo, cuenta la historia de Brad y Janet, una pareja de jóvenes universitarios que, tras una avería en el coche durante una noche de tormenta, acaban en una mansión habitada por el seductor y excéntrico Dr. Frank-N-Furter y su séquito de extravagantes personajes. Lo que comienza como una visita en busca de ayuda se convierte en un viaje de descubrimiento personal, deseo y transformación.

"Janet empieza siendo una chica ingenua y muy contenida y acaba completamente libre y transformada", ha explicado Flaherty. "Ha sido muy liberador interpretarla, incluso físicamente. Nunca pensé que estaría tan cómoda en unos estiletos", ha bromeado.

Bisp ha añadido que la historia de Rocky Horror es un viaje que les "abre la mente" y les "cambia para siempre". "Los personajes aprenden demasiado de sí mismos para volver a ser lo mismos", ha subrayado.

Asimismo, ambos intérpretes han destacado la energía de Jason Donovan, quien da vida al icónico doctor extraterrestre del planeta Transsexual en la galaxia de Transilvania. “Jason aporta una energía salvaje y totalmente impredecible a la producción. Nunca sabemos exactamente qué va a hacer en cada función y eso nos mantiene completamente despiertos en escena”, ha explicado Bisp.

Donovan, conocido por su carrera en el musical y por su papel en la serie Neighbours, encarna a un Frank-N-Furter “magnético y excesivo". "Justo lo que necesitábamos”, según el elenco. El actor australiano ya ha interpretado este papel en producciones anteriores y es una de las principales atracciones de la gira internacional.

'No lo sueñen, háganlo'

El montaje que llega a Palma está dirigido por Christopher Luscombe y combina música en directo —interpretada por la banda original del West End— con una escenografía que homenajea los orígenes del musical, nacido en un pequeño teatro londinense en 1973. Desde entonces, se ha convertido en uno de los musicales contemporáneos más longevos y ha inspirado varios montajes y adaptaciones cinematográficas.

Más allá del humor, los tacones y el corsé, The Rocky Horror Show sigue siendo, medio siglo después, un himno a la diversidad, la identidad y la transgresión. “El lema del musical lo dice todo: Don’t dream it, be it (‘No lo sueñes, hazlo’). Es un mensaje precioso y hoy en día más vigente que nunca”, ha subrayado Flaherty.

Los intérpretes han coincidido en que una de las claves de su éxito es la posibilidad de que cada espectador se sienta libre: “Puedes venir, ser tú mismo, bailar, reírte y olvidarte de todo durante dos horas. En un mundo tan serio, este espectáculo es el lugar perfecto para desconectar y celebrar la vida”.

El montaje invita además al público a participar en su icónica coreografía del Time Warp, una de las canciones más reconocibles de la historia del musical, junto a Sweet Transvestite, Damn It o Janet. “Aunque hemos escuchado las canciones cientos de veces, cada noche siguen sonando frescas. Cuando empieza una, siempre pensamos: '¡Me encanta esta canción!'”, han confesado los actores.

Con una duración aproximada de dos horas (incluido un intermedio) y con subtítulos en pantalla, The Rocky Horror Show se representará en versión original inglesa y contará con música en directo. La producción promete ser “una gran fiesta a la que todo el mundo está invitado” y una oportunidad única de disfrutar de uno de los títulos más emblemáticos del teatro contemporáneo.

“El público puede venir disfrazado o no, pero lo importante es que vengan a bailar y a pasarlo bien”, han animado Flaherty y Bisp. “The Rocky Horror Show no se ve solo una vez. La primera vienes por curiosidad y la siguiente ya vienes con amigos y quizá con tu propio disfraz. Es una experiencia que quieres repetir”, han destacado.