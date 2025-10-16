Ya se sabe el lugar en el que actuará Alejandro Sanz en Mallorca y el día en que se pondrán las entradas a la venta
Será su primer concierto en la isla desde 2013, año en el que hizo vibrar a sus fans, y colgó el cartel de entradas agotadas
Hace unos días se anunció el concierto de Alejandro Sanz en Mallorca, el 17 de junio de 2026, pero faltaba saber el lugar en el que actuará el artista madrileño. Hoy se ha anunciado que lo hará en el césped del Estadi Mallorca Son Moix, de la mano de Grup Trui, en lo que promete ser una noche inolvidable.
Tras un arranque triunfal de su gira mundial en México, el multipremiado cantante ha anunciado las fechas confirmadas de su tour mundial ¿Y Ahora Qué?, con parada en Mallorca dentro de su recorrido por España. Será su primer concierto en la isla desde 2013, año en el que hizo vibrar a sus fans, y colgó el cartel de entradas agotadas en el Coliseo balear.
En esta nueva cita, Sanz ofrecerá un recorrido por sus grandes clásicos y los temas más recientes de su nuevo trabajo ¿Y Ahora Qué?, un álbum que ya cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025.
Un gran escenario para una noche única
Sin lugar a dudas el concierto de Alejandro Sanz en 17 de junio promete ser el acontecimiento musical más grande del verano. El artista madrileño llegará a la isla con toda la fuerza y el despliegue técnico de su gira mundial, un espectáculo que deslumbra por su impresionante puesta en escena, producción audiovisual de primer nivel y una banda de músicos excepcionales.
El Estadi Mallorca Son Moix se transformará para acoger este gran espectáculo, siguiendo el modelo de éxito de conciertos recientes. El escenario se ubicará sobre el propio césped, garantizando una experiencia envolvente para todos los asistentes.
Se han habilitado 4 zonas de entradas para disfrutar del concierto: Front Stage, zona de pie más cercana al escenario, para vivir el show desde el corazón de la acción en el propio césped; entrada general de pie, situada sobre el césped; gradas del Fondo Norte y gradas laterales Este y Oeste, para quienes prefieran ver el espectáculo sentados con una excelente visibilidad; y Zona Ikono Premium Club, una experiencia VIP con vistas panorámicas, acceso independiente, baños privados y servicio de restauración con primeras marcas.
Sea cual sea la ubicación elegida, todos los asistentes vivirán una noche mágica en un entorno preparado para la comodidad y el disfrute total. El recinto cuenta con amplias zonas de aparcamiento, áreas de restauración y excelentes conexiones de transporte público, garantizando una experiencia cómoda desde la llegada hasta el final del concierto.
Las entradas estarán a la venta el viernes 17 a partir de las 10.00 horas a través de los canales oficiales de venta: alejandrosanz.com, hayganasdeconcierto.com y elcorteingles.es.
