Efeméride
Una exposición repasa los 30 años del centro comercial Porto Pi
Palma
El centro comercial Porto Pi cumple 30 años y, para conmemorar este aniversario, ha montado una exposición retrospectiva que recorre su historia y la de la isla a través de imágenes, vídeos y recuerdos compartidos por la ciudadanía. La muestra, que se inauguró ayer con la presencia de Jaime Martínez, alcalde de Palma, Luis Lázaro, director general de Retail & Logistics de Merlin Properties, y Ana López, gerente de Porto Pi, se puede ver en la planta baja, frente a Müller.
