Una exposición repasa los 30 años del centro comercial Porto Pi

Una exposición repasa los 30 años del centro comercial Porto Pi / Manu Mielniezuk

Redacción Cultura

Palma

El centro comercial Porto Pi cumple 30 años y, para conmemorar este aniversario, ha montado una exposición retrospectiva que recorre su historia y la de la isla a través de imágenes, vídeos y recuerdos compartidos por la ciudadanía. La muestra, que se inauguró ayer con la presencia de Jaime Martínez, alcalde de Palma, Luis Lázaro, director general de Retail & Logistics de Merlin Properties, y Ana López, gerente de Porto Pi, se puede ver en la planta baja, frente a Müller.

