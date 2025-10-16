El Estudi General Lul·lià organiza un seminario dedicado a la figura de Josep Maria Llompart

Enmarcado en los actos de conmemoración del centenario del nacimiento de Josep Maria Llompart (Palma, 1925-1993), el Estudi General Lul·lià ha organizado un seminario dedicado a la figura la obra de Llompart con el título Belleza y lucha, el cual se podrá seguir este sábado día 18 de octubre en la sede de esta institución.

El seminario, que está abierto a todo el público y con entrada gratuita, empezará a las 10.00 horas y contará con la participación de destacadas personalidades estudiosas de la figura de Llompart.

Con esta iniciativa, de un marcado carácter académico, el Estudi General Lul·lià quiere sumarse a los homenajes a Josep Maria Llompart, uno de los intelectuales más relevantes de la literatura catalana y un referente cívico en la defensa de la lengua y la cultura propias. Josep Maria Llompart impartió clases de literatura catalana en el Estudi General Lul·lià, cuando era la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Barcelona.

Durante el seminario, el público se acercará a la figura de Llompart bajo la guía de la escritora y doctora en Lengua y Literatura Catalanas Maria Antònia Perelló Femenia; del escritor Joan Mas i Vives -catedrático de Filología Catalana en la Universidad de las Islas Baleares, crítico literario e historiador de literatura y ensayista-; y del también escritor y periodista Miquel Cardell. Completará las intervenciones el activista y escritor Jaume Mateu i Martí, quien también ha sido también presidente de la Obra Cultural Balear (OCB). Margalida Pons, profesora titular de Filología Catalana y Lingüística General, moderará la mesa redonda posterior a las ponencias.

Maria Antònia Perelló hablará de «La infancia y la muerte en el retrato literario de Josep M. Llompart» . La intervención de Joan Mas i Vives se centrará en "Los inicios poéticos de Josep Maria Llompart" y la de Miquel Cardell analizará la "Influencia de Josep Maria Llompart en la poesía contemporánea mallorquina". Por su parte, Jaume Mateu profundizará en "El compromiso cívico de Josep Maria Llompart".

Los asistentes también tendrán la oportunidad de disfrutar del último día de la exposición itinerante dedicada a Josep Maria Llompart, creada para conmemorar el centenario de su nacimiento y organizada por la Institució de les Lletres Catalanes.

Constelación Llompart recorre en seis paneles la trayectoria vital y literaria de Llompart mediante textos y materiales gráficos que muestran el poeta, prosista, crítico, traductor, editor, profesor y activista que fue.

La muestra, que se ha podido ver en el Estudi General Lul·lià desde el 29 de septiembre, está organizada por la Institució de les Lletres Catalanes y han colaborado @IEBalearics y @baulesdellengua. Es el comisario Jaume C. Pons Alorda.