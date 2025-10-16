Climent Picornell: «Mi país, tal como lo conocí, ya no existe, pero sus sombras todavía me hablan»

Wagner tiene su Tetralogía sobre la historia de la Humanidad metafóricamente plasmada en su Anillo del Nibelungo. Lawrence Durrell también necesitó cuatro volúmenes para construir su propia visión de los cambios que produjo la Segunda Guerra Mundial. A Climent Picornell, en cambio, no le han bastado cuatro textos para explicar los cambios que se han producido en Mallorca y en concreto en el Pla, desde la llegada del turismo. Así que, después de Apunts del Pla de Mallorca (2009), Mallorca profunda? (2015), Dalt del Turó (2019) y La fi d’un món (2023), esta semana presenta Paisatges minvants, un libro que para Picornell «cierra el ciclo que he dedicado a la mal llamada Mallorca Profunda y en el que he intentado explicarme a mí mismo y de pasada a los lectores la evolución de los paisajes sociales y ambientales de la Mallorca actual».

Paisajes menguantes, por lo que parece. «En efecto, mi país, tal como lo conocí, ya no existe, pero sus sombras todavía me hablan. Hay pueblos y espacios que no se borran de golpe, el mío, en concreto, empezó a desaparecer sin hacer demasiado revuelo y ha sido sustituido por otra cosa que, a pesar de todo, todavía reconozco».

La manera con la que Climent Picornell, habitante y conocedor del Pla de Mallorca, se acerca a plasmar estos cambios es la de contar historias, no grandes gestas; a través de esos relatos, narrados a partir de situaciones cotidianas como ir a comprar el pan, pasear por el campo, conversar con los personajes que contertulian en el bar del pueblo, a partir de esos momentos, de entrada intrascendentes, se nos aparece el alma del pueblo (Sant Joan), de su pueblo, que bien podría ser cualquier otro.

¿Literatura costumbrista? «Podríamos decir que sí, y sin ningún sonrojo, pues hago mía la sentencia de Pere Antoni Pons según la cual es posible hacer literatura costumbrista moderna, incluso inteligente, divertida, auto irónica, culta, socio y políticamente maliciosa».

Leyendo esos textos uno se da cuenta que, al menos para el autor, el cambio que se ha producido en la isla no es solamente físico, es también humano: «Aunque los paisajes físicos han cambiado, éstos han propiciado otro cambio, el de los paisajes humanos, el de las personas que, con el turismo, han llenado casas y calles de toda la isla. Madò Tonina Barella me decía que al salir a la calle casi no conoce a nadie y en cambio cuando va al cementerio, sí conoce todos los nombres de los que aparecen en las tumbas». Realmente una manera ingeniosa de explicar lo que pasa. «Por otra parte», añade Picornell, «el trabajo manual en el campo en gran parte la realizan magrebíes, a nuestras personas mayores las guardan sudamericanas, el cocinero del frit mallorquí del restaurante es también inmigrante, el pastelero que hace las ensaimadas es argentino, el médico o la médica, son sudamericanos incluso nuestro alcalde es británico, Richard Thompson...».

Una parte esencial de algunos de esos cinco libros que configuran ese Quinteto del Pla de Mallorca son las ilustraciones. Si en el primero de ellos aparecían, entre los textos, fotografías del desparecido Climent Picornell, primo del autor, en este último son los dibujos de Vicenç Sastre los que añaden valor a la escritura.

Del libro se harán diversas presentaciones: en Sant Joan el día 17 en Can Tronca; en Palma el 23 en Can Alcover y en Felanitx el día 31 en la Peña Barcelonista.