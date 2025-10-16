Tribunales
La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato en el 'caso Nummaria'
Solicita retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia recurrida y que se dicte una nueva
EP
La Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de la actriz Ana Duato acordada por la Audiencia Nacional (AN) tras el juicio del 'caso Nummaria', en el que estaba acusada de delito fiscal.
En un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular que realiza en nombre de la Agencia Tributaria reclama a la Sala de Apelaciones de la AN que revoque esa absolución de Duato y la de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau. También pide que se anule la de Fernando Peña, el principal acusado, como "cooperador necesario por los respectivos delitos de los anteriores", que fue absuelto de ese extremo pero condenado a 80 años de cárcel por varios delitos contra la Hacienda Pública.
La Abogacía del Estado solicita retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia recurrida y que se dicte una nueva, al considerar que "la valoración de la prueba realizada incurre en un error manifiesto e irracional, contradiciendo los propios hechos declarados probados y vulnerando con ello el derecho de la acusación particular a una resolución fundada en Derecho".
Cabe recordar que la AN, aparte de absolver a Duato, condenó a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias --como pactó con Fiscalía-- en una sentencia en la que considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña, entre 2010 y 2016 a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España.
