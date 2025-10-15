Galardones
Xabier Olarra Lizaso, Premio a la Obra de un Traductor y Marian Ochoa, a la Mejor Traducción
Xabier Olarra ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2025 por traducir al euskera las obras de autores como Ernest Hemingway, William Faulkner o Truman Capote, entre otros. Asimismo, el jurado ha otorgado el Nacional a la Mejor Traducción a Marian Ochoa por Theodoros, de Mircea Cartarescu. Cada uno de los premios está dotado con 30.000 euros.
El jurado, que se reunió ayer, reconoció a Olarra por «su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social», y destacó que «es uno de los traductores más sobresaliente, relevante, prolífico e interdisciplinar de la historia de la lengua vasca».
Los miembros del jurado también propusieron la traducción de Ochoa de Theodoros por «la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total».
