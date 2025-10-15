La UIB será escenario de un festival musical marcado por lo "ecológico" de la mano de Luis Alberto Segura (L.A.)

A Luis Alberto Segura (Palma, 1978), conocido por su alter ego de L.A., le gusta y necesita salir de su zona de confort. “En la vida hay que experimentar, probarse con nuevos desafíos”, afirma un músico que lleva 30 años en el oficio y que reconoce “la inquietud” como una de sus señas de identidad. Su próximo reto no pasa por un disco, ni por un concierto ni una gira, sino por un festival. Metido a promotor y en colaboración con Rubio Produccions, anuncia para 2026 la primera edición del The Most Beautiful Day, una cita “ecológica” que apuesta por la “sostenibilidad” y que se celebrará en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

The Most Beautiful Day se presentará el próximo sábado 1 de noviembre en el Parc de la Mar, a partir de las 12 horas, con entrada gratuita. Una jornada en la que será protagonista la música en directo, la que ofrecerán una serie de bandas y dj’s seleccionados por Luis Alberto Segura en sintonía con lo que ofrecerá el festival en octubre de 2026: Ben Kweller, Virginia Díaz, Marisol Eichborn, The Waves, U.R. Bad, Heart of Gold DJ Set y, por supuesto, L.A.

Apuesta por grupos de calidad que nunca han estado en la isla

“En Mallorca hay un público huérfano, que es aquel que no entra en el mundo de los festivales más masivos. En este sentido apostaré por un cartel en el que tendrán cabida artistas internacionales que nunca han actuado en Mallorca y que estoy convencido de que van a sorprender. Quiero ver la cara de la gente marcada por la felicidad, como hasta ahora he visto en mis conciertos”, comenta ilusionado.

El líder de L.A. empezó muy joven en esto de la música, haciendo rock y escuchando rock, siempre que podía en directo. “Isladencanta, con el primer concierto de los Strokes en España; Fona Artist; Tomeu Gomila, siempre descubriendo a nuevos artistas; Joan Andreu, con Pecan Pie; los del Cranc... me han dejado huella. Era gente que ya por aquel entonces se jugaba su sueldo por una idea, por una ilusión, y ahí siguen muchos de ellos. Yo ya he hecho mi música y mis historias, y ahora me toca experimentar”, subraya.

Sobrevivir en la industria de la música es un ejercicio complejo, y más en la piel de un promotor, donde vender lo es todo. “¿Si me da miedo pegarme una hostia? Vivo con esa constante. Yo ya sé lo que es arriesgar, ya me arruiné con el Welcome Halloween, en 2006, un proyecto maravilloso que me costó un dineral, así que la hostia de 2026 puede ser el broche de oro a una vida de ilusión”, comenta entre risas.

Dar con los grupos que actuarán en el estreno de The Most Beautiful Day no le supondrá mucho trabajo. “Últimamente hay muchos artistas nuevos internacionales de gran calidad. Hay una explosión abrumadora de creatividad”, afirma Segura, quien solo pide una cosa a los grupos o solistas: “Que me pongan la piel de gallina”.

La UIB, el espacio ideal

Contar con Rubio Produccions es, dice convencido, toda una garantía. “Al primero que le conté esta locura, hace ya años, fue a Jaime Delgado”, apunta. Y la idea de montarlo en la UIB también viene de lejos. “Fue el primer lugar en el que pensé. Nunca estudié ahí pero precisamente en el campus di mi primer concierto, con Green Cherries. El festival será ecológico y de huella de carbono cero, es decir, totalmente sostenible. Esa es la intención. El área en el que se celebrará es la del circuito de 'running', junto a la piscina y el campo de fútbol, y estará dirigido al público juvenil y también al familiar. Constará de dos escenarios”.