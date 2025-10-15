La Tuna de Turismo de Baleares interpreta un clásico del bolero en el Día Mundial del Reloj en Melilla

La Tuna de Turismo de las Islas Baleares ha participado este fin de semana en el XXXVII Certamen Nacional de Tunas, celebrado en la ciudad de Melilla los días 10 y 11 de octubre, donde interpretó el célebre bolero El reloj, de Roberto Cantoral, como homenaje a la primera edición del Día Mundial del Reloj.

La iniciativa, promovida por la Asociación Melilla para la UNESCO bajo el lema #WorldWatchDay, contó con el reconocimiento oficial de la World Watch Day Association, con sede en Ginebra. Melilla fue, de hecho, la única ciudad española incluida en la lista de eventos europeos organizados por la entidad, presidida por Aurélie Streit.

Según explicó Carlos Espinosa (Don Dudo), de Tuna España, este encuentro ha querido poner de relieve los vínculos culturales entre la relojería, el bolero y la tuna, tres manifestaciones reconocidas por su valor patrimonial.

El bolero fue inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2020, la relojería en 2023 y la tuna fue declarada en junio de 2025 Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, paso previo a su posible inclusión en la lista de la UNESCO.

Una historia de amor que marcó el ritmo de la música latina

El bolero El reloj, compuesto por Roberto Cantoral en 1956, nació de una historia de amor durante una gira del trío Los Tres Caballeros por Estados Unidos. Cantoral se inspiró en una última noche en Washington junto a una bailarina neoyorquina, deseando que el tiempo se detuviera antes de su despedida.

Convertida en una de las canciones más emblemáticas del repertorio latinoamericano, El reloj ha sido interpretada por artistas como Los Panchos, Luis Miguel o Richard Clayderman y forma parte del repertorio tradicional de las tunas universitarias españolas.

Así, con motivo del próximo Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebra este 17 de octubre, Tuna España ha propuesto la creación de la plataforma “Trébol” (Reloj-Bolero-Tuna), para promover proyectos culturales conjuntos en torno a estas tres expresiones patrimoniales.

Espinosa, colaborador del libro Cien años de bolero de Jaime Rico Salazar, sugiere que la Tuna de Turismo Mallorquina celebre oficialmente el Día Mundial del Reloj en 2026, destacando el rico patrimonio horológico de Palma, que cuenta con 112 relojes de sol y el emblemático reloj de la Catedral, reconocido por la Asociación ARCA como parte del “Paraíso Gnomónico” de Mallorca.