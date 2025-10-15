Estas son las actividades y horarios del próximo encuentro mágico con Harry Potter en Palma

La II Trobada Màgica con los personajes de la saga Harry Potter en La Misericòrdia tendrá lugar el próximo 25 de octubre con actividades pensadas para disfrutar en familia. Además, la jornada tiene fines solidarios, ya que la entrada tendrá un precio de 2 euros que se destinarán a distintas organizaciones benéficas.

El equipo de Harry Potter Fans Mallorca y la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción han ideado el programa de actividades que se realizarán de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

El encuentro con personajes de la ficción es uno de los atractivos de esta jornada. / AACF

Este año no habrá talleres creativos, pero sí una larga lista de actividades en las que se podrá participar, como el sombrero seleccionador, duelo de varitas, gincana "Copa de las casas", photocall, una charla del actor de doblaje Eduardo Gutiérrez (quien es la voz de Dobby en las películas de Harry Potter), duelo de té y quidditch interactivo.

Horarios de las actividades

Mañana:

De10:30h a 11:30h - Sombrero seleccionador

De 12:00h a 13:00h - Charla de Eduardo Gutiérrez

De 13:00h a 14:00h - Entrega de diplomas y clausura

Tarde:

De 16:00h a 17:00h - Sombrero seleccionador

De 17:30h a 18:30h - Charla de Eduardo Gutiérrez

De 18:30h a 19:30h - Entrega de diplomas y clausura

Horarios del duelo de varitas

Mañana:

De 10:30h a 12:00h

De 13:00h a 14:00h

Tarde:

De 16:00h a 18:00h

De 18:30h a 19:30h

En esta II Trobada Màgica están invitadas SOS Mamás Baleares, ABDEM (Asociación Balear de Esclerosis Multiple) y Mary Disseny.