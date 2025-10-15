Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las actividades y horarios del próximo encuentro mágico con Harry Potter en Palma

Tendrá lugar el próximo 25 de octubre en La Misericòrdia

El duelo de varitas se realizará en dos turnos tanto por la mañana como por la tarde.

El duelo de varitas se realizará en dos turnos tanto por la mañana como por la tarde. / GUILLEM BOSCH

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La II Trobada Màgica con los personajes de la saga Harry Potter en La Misericòrdia tendrá lugar el próximo 25 de octubre con actividades pensadas para disfrutar en familia. Además, la jornada tiene fines solidarios, ya que la entrada tendrá un precio de 2 euros que se destinarán a distintas organizaciones benéficas.

El equipo de Harry Potter Fans Mallorca y la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción han ideado el programa de actividades que se realizarán de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.

El encuentro con personajes de la ficción es uno de los atractivos de esta jornada.

El encuentro con personajes de la ficción es uno de los atractivos de esta jornada. / AACF

Este año no habrá talleres creativos, pero sí una larga lista de actividades en las que se podrá participar, como el sombrero seleccionador, duelo de varitas, gincana "Copa de las casas", photocall, una charla del actor de doblaje Eduardo Gutiérrez (quien es la voz de Dobby en las películas de Harry Potter), duelo de té y quidditch interactivo.

Horarios de las actividades

Mañana:

De10:30h a 11:30h - Sombrero seleccionador

De 12:00h a 13:00h - Charla de Eduardo Gutiérrez

De 13:00h a 14:00h - Entrega de diplomas y clausura

Tarde:

De 16:00h a 17:00h - Sombrero seleccionador

De 17:30h a 18:30h - Charla de Eduardo Gutiérrez

De 18:30h a 19:30h - Entrega de diplomas y clausura

Horarios del duelo de varitas

Mañana:

De 10:30h a 12:00h

De 13:00h a 14:00h

Tarde:

De 16:00h a 18:00h

De 18:30h a 19:30h

En esta II Trobada Màgica están invitadas SOS Mamás Baleares, ABDEM (Asociación Balear de Esclerosis Multiple) y Mary Disseny.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  2. Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
  3. Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
  4. Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
  5. Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
  6. Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto
  7. Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
  8. Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia

La Fundación Othman Ktiri lanza ISTMO: "Queremos contar con imágenes nuestra visión de Son Roca, un barrio que tiene mala fama y no sabemos por qué"

La Fundación Othman Ktiri lanza ISTMO: "Queremos contar con imágenes nuestra visión de Son Roca, un barrio que tiene mala fama y no sabemos por qué"

Rutte destaca la "unanimidad" de los aliados en el gasto de defensa y Robles pide "no sacar de contexto" las palabras de Trump

Rutte destaca la "unanimidad" de los aliados en el gasto de defensa y Robles pide "no sacar de contexto" las palabras de Trump

'OT 2025' frena las críticas de los espectadores con un mensaje contundente: "Una barbaridad"

'OT 2025' frena las críticas de los espectadores con un mensaje contundente: "Una barbaridad"

VÍDEO | Manifestación unitaria en la plaza de España de Palma bajo el lema 'por una Palestina libre, parémoslo todo'

VÍDEO | Manifestación unitaria en la plaza de España de Palma bajo el lema 'por una Palestina libre, parémoslo todo'

Armengol replica al juez Puente del caso Ábalos: "El papel del Poder Judicial es cumplir las leyes, no opinar sobre ellas"

Armengol replica al juez Puente del caso Ábalos: "El papel del Poder Judicial es cumplir las leyes, no opinar sobre ellas"

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

VÍDEO | Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt

VÍDEO | Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt
Tracking Pixel Contents