Estas son las actividades y horarios del próximo encuentro mágico con Harry Potter en Palma
Tendrá lugar el próximo 25 de octubre en La Misericòrdia
La II Trobada Màgica con los personajes de la saga Harry Potter en La Misericòrdia tendrá lugar el próximo 25 de octubre con actividades pensadas para disfrutar en familia. Además, la jornada tiene fines solidarios, ya que la entrada tendrá un precio de 2 euros que se destinarán a distintas organizaciones benéficas.
El equipo de Harry Potter Fans Mallorca y la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción han ideado el programa de actividades que se realizarán de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas.
Este año no habrá talleres creativos, pero sí una larga lista de actividades en las que se podrá participar, como el sombrero seleccionador, duelo de varitas, gincana "Copa de las casas", photocall, una charla del actor de doblaje Eduardo Gutiérrez (quien es la voz de Dobby en las películas de Harry Potter), duelo de té y quidditch interactivo.
Horarios de las actividades
Mañana:
De10:30h a 11:30h - Sombrero seleccionador
De 12:00h a 13:00h - Charla de Eduardo Gutiérrez
De 13:00h a 14:00h - Entrega de diplomas y clausura
Tarde:
De 16:00h a 17:00h - Sombrero seleccionador
De 17:30h a 18:30h - Charla de Eduardo Gutiérrez
De 18:30h a 19:30h - Entrega de diplomas y clausura
Horarios del duelo de varitas
Mañana:
De 10:30h a 12:00h
De 13:00h a 14:00h
Tarde:
De 16:00h a 18:00h
De 18:30h a 19:30h
En esta II Trobada Màgica están invitadas SOS Mamás Baleares, ABDEM (Asociación Balear de Esclerosis Multiple) y Mary Disseny.
