Pedro Luis Cembranos gana el Premi Biennal Pilar Juncosa de Creació Artística dotado con 30.000 euros

El artista madrileño Pedro Luis Cembranos ha ganado el Premi Biennal Pilar Juncosa de Creació Artística, dotado con 30.000 euros, con su proyecto Expiravit. La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha acogido este miércoles por la tarde la entrega de premios y becas.

Cembranos ha recogido su premio de manos del alcalde de Palma, Jaime Martínez. En esta edición, el galardón está inspirado en La guspira màgica, una de las exposiciones integradas en Paysage Miró.

Nacido en Madrid en 1973, Pedro Luis Cembranos ha expuesto en espacios de su ciudad de origen, en Brasil y Alemania y ha logrado premios como el de Jóvenes Creadores, de la Calcografía Nacional, y becas de instituciones como Intermediae-Matadero, Fundació Botí o CPS Lisboa.

En esta tarde también se han entregado la beca Pilar Juncosa al proyecto de educación artística, dotada con 3.000 euros, a Tina Codina y al Taller d’Art Esment por Treballo com un jardiner, y las cuatro becas de formación correspondientes a los Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró, dotadas con 2.000 euros cada una, que este año son Maria Martinelli (Parma); Lin Calle (Madrid); Maria Gurikhina Magber (Bogotá), y Teresa Moro (Barcelona).

En cuanto a la beca de residència y participación en The Slade School of Fine Art, de la University College London, el ganador ha sido Jaime González Palencia, quien realizará una estancia de formación e investigación en una de las escuelas de arte más prestigiosas del Reino Unido.

En la ceremonia de entrega de este premio y becas también han participado la directora de la Fundació Miró, Antònia Maria Perelló, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; la vicepresidenta insular y consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, y el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, además del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura, Fernando Gómez de la Cuesta, así como los artistas y agentes culturales galardonados, los miembros del jurado y los integrantes del Patronat de la Fundació.