La Fundació Sa Nostra impulsa un nuevo ciclo de conciertos
Tendrán lugar cada viernes en Can Tàpera a las 20 horas
La Fundació Sa Nostra comienza un nuevo ciclo de experiencias musicales en Can Tàpera, una serie de conciertos que tendrán lugar todos los viernes a las 20.00 horas y que han sido diseñados por el coordinador musical Pablo López con la voluntad de ofrecer una vivencia que vaya más allá de la música. La primera cita será este viernes, 17 de octubre, con el guitarrista Gonzalo Peñalosa.
El objetivo de 'Experiències musicals a la Fundació Sa Nostra' es que este centro sea un espacio vivo y transformador, capaz de adaptarse a cada propuesta musical y de generar diálogos interdisciplinarios entre diferentes lenguajes artísticos. Pintura, teatro, literatura, danza y poesía se entrelazarán con la música para crear experiencias únicas e inmersivas que invitan a redescubrir el placer de escuchar.
El ciclo, que se extenderá hasta el mes de mayo de 2026, presenta una programación amplia y diversa que incluye desde jóvenes talentos hasta músicos reconocidos, y que cuenta con colaboraciones destacadas con Joventuts Musicals de Palma y la Acadèmia 1830, consolidando la Fundació como un referente cultural de proximidad y calidad.
La directora general, Lucía Martín, destaca que “Can Tàpera es un lugar muy especial: cada rincón tiene la capacidad de transformarse y de acoger la música de una manera íntima y próxima. Queremos que cada concierto sea una experiencia compartida, que el público sienta que forma parte de algo viva, que aquí la música respira, emociona y nos conecta”.
Las entradas para asistir a los conciertos se pueden adquirir a través de la plataforma TicketIB, al siguiente enlace: https://ticketib.com/es/organizers/fundacio-sa-nostra-can-tapera.
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas