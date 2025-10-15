La Fundació Sa Nostra impulsa un nuevo ciclo de conciertos

La Fundació Sa Nostra comienza un nuevo ciclo de experiencias musicales en Can Tàpera, una serie de conciertos que tendrán lugar todos los viernes a las 20.00 horas y que han sido diseñados por el coordinador musical Pablo López con la voluntad de ofrecer una vivencia que vaya más allá de la música. La primera cita será este viernes, 17 de octubre, con el guitarrista Gonzalo Peñalosa.

El objetivo de 'Experiències musicals a la Fundació Sa Nostra' es que este centro sea un espacio vivo y transformador, capaz de adaptarse a cada propuesta musical y de generar diálogos interdisciplinarios entre diferentes lenguajes artísticos. Pintura, teatro, literatura, danza y poesía se entrelazarán con la música para crear experiencias únicas e inmersivas que invitan a redescubrir el placer de escuchar.

Cartel del nuevo ciclo musical. / Fundació Sa Nostra

El ciclo, que se extenderá hasta el mes de mayo de 2026, presenta una programación amplia y diversa que incluye desde jóvenes talentos hasta músicos reconocidos, y que cuenta con colaboraciones destacadas con Joventuts Musicals de Palma y la Acadèmia 1830, consolidando la Fundació como un referente cultural de proximidad y calidad.

La directora general, Lucía Martín, destaca que “Can Tàpera es un lugar muy especial: cada rincón tiene la capacidad de transformarse y de acoger la música de una manera íntima y próxima. Queremos que cada concierto sea una experiencia compartida, que el público sienta que forma parte de algo viva, que aquí la música respira, emociona y nos conecta”.

Las entradas para asistir a los conciertos se pueden adquirir a través de la plataforma TicketIB, al siguiente enlace: https://ticketib.com/es/organizers/fundacio-sa-nostra-can-tapera.