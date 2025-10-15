CaixaForum Palma presenta su programación musical de otoño

CaixaForum Palma inicia el otoño con una completa y variada agenda cultural en el marco de su nueva Temporada Musical, que se celebrará del 21 de octubre al 2 de diciembre. A lo largo de estas semanas, el centro acogerá conciertos de reconocidos intérpretes y agrupaciones, además de nuevas ediciones del ciclo "Trobades amb...", que permite al público acercarse al proceso creativo de artistas contemporáneos.

La programación musical arrancará el 21 de octubre con un concierto del contratenor Xavier Sabata acompañado del cuarteto de saxofones Kebyart, en un espectáculo que propone un viaje sonoro desde Vivaldi hasta Kurt Weill, atravesando el barroco y la música contemporánea bajo el lema de la canción I’m an unusual thing, de Michael Nyman.

Francesco Tristano. / RYUYA AMAO

El 11 de noviembre será el turno de la prestigiosa formación de música antigua La Ritirata, dirigida por el violonchelista Josetxu Obregón, que ofrecerá un recorrido por las cortes de Italia y España en la transición del Renacimiento al Barroco con el programa Il Spiritillo Brando.

El jazz llegará el 25 de noviembre con la actuación de Sara Dowling & Ignasi Terraza Trio. Dowling, considerada una de las mejores voces del jazz europeo, se unirá al pianista catalán Ignasi Terraza, acompañado por Esteve Pi y Dario Di Lecce, en un concierto donde confluyen talento, sensibilidad y swing.

Cerrará la temporada, el 2 de diciembre, el pianista y compositor Francesco Tristano, que presentará Bach & Beyond, un recital en el que conecta obras de Johann Sebastian Bach con creaciones propias, explorando la amplitud del piano como instrumento solista y ofreciendo una experiencia musical que une pasado y presente.

Encuentros con artistas

Además de los conciertos, CaixaForum Palma acogerá nuevas ediciones del consolidado ciclo "Trobades amb...", que propone encuentros cercanos con artistas que están transformando el panorama cultural actual. En esta ocasión, la ilustradora y directora creativa Olga Capdevila (25 de octubre) y la fotógrafa Rita Puig-Serra (28 de noviembre) compartirán con el público su proceso creativo en un formato de diálogo informal.

La ilustradora Olga Capdevila. / CaixaForum Palma

Con esta programación, CaixaForum Palma quiere reforzar su papel como espacio de referencia cultural en la ciudad, apostando por una oferta diversa, accesible y de gran calidad.