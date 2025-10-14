Puccini, "un maestro del thriller antes que Hitchcock o Tarantino", inaugura la 40 Temporada de Ópera del Teatre Principal de Palma con 'Tosca'

Tosca, una de las óperas más celebradas de Puccini, una obra que combina “intensidad dramática, pasión y una música tan poderosa que cautiva desde el primer momento”, en palabras de la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, inaugurará el próximo día 22 la 40 Temporada del Teatre Principal de Palma, donde también podrá verse los días 24 y 26 para, posteriormente, viajar a Menorca, al Teatre des Born de Ciutadella (31 de octubre y 2 de noviembre).

Mario Pontiggia, director de escena de una producción que cuenta con una puesta en escena realista, impresionantes decorados de la ciudad de Roma y la participación de más de 175 personas, ha explicado hoy a este diario que cuando nació este proyecto, en Florencia, en el año 2008, “nos pidieron una Tosca que tanto el público tradicional como el público nuevo y estudiantil, aquel que nunca había visto una ópera, pudiera comprenderla. El valor más grande que creo que tiene es que es un espectáculo didáctico, se muestran los lugares tal y como fueron escritos en la partitura, obviamente inventados teatralmente. Es una ópera que lleva más de 20 reposiciones en todo el mundo, y pienso que su atractivo está en que quien se sienta a verla, la reconoce”.

Pontiggia, uno de los directores escénicos más prolíficos del panorama operístico, tanto en España como en Italia, un hombre de teatro de pies a cabeza, ha asegurado que el compositor, Giacomo Puccini, “planificó con ‘Tosca’ un thriller, un thriller tan mortal como perfecto. Es un maestro del thriller antes de Hitchcock o Tarantino”, ha subrayado.

Intensidad colectiva en toda la ópera

El argumento de Tosca tiene todos los ingredientes: amor, intriga, violencia, pasión y muerte. Ambientada en la Roma de 1800, la historia se centra en un fugitivo al que todo el mundo busca. “El gran nerviosismo de Scarpia, el jefe de la policía, hará que se genere una intensidad colectiva en toda la ópera. Y Scarpia usará todos los medios para aplastar a los otros dos protagonistas, una cantante de ópera (Floria Tosca) y el pintor Mario Cavaradossi, ambos artistas. Es como un thriller de Hitchcock. En dos minutos se pasa de la calma inicial a un vuelco total de la situación”, ha explicado.

Los papeles solistas están interpretados por la soprano Yolanda Auyanet (Tosca), que en 2024 recibió el Premio Nacional de Música; el tenor Rame Lahaj (Mario Cavaradossi); el bajo menorquín Simón Orfila (Scarpia); el barítono Italo Proferisce (Cesare Angelotti); el barítono mallorquín Tomeu Bibiloni (Sagrestano); el tenor mallorquín José Manuel Sánchez (Spoletta); el bajo Max Hochmuth (Gendarme); el bajo mallorquín Sebastià Serra (Carceriere); y la soprano menorquina Clara Enric-Genestar. Además, en el foso actuará la Orquestra Simfònica Illes Balears, así como el Cor del Teatre Principal y el Cor Infantil del Principal.

La orquesta, un personaje más

Matteo Beltrami, el director musical, se ha referido al papel de la orquesta “como un personaje más, que está presente en todas las manifestaciones de violencia, tanto sutiles como evidentes. Al final todos caen ante la crueldad de la partitura”. También ha confesado que descubrió Tosca cuando solo contaba 10 años, y quedó cautivo para siempre.

“Es una ópera buena para iniciarse en el mundo de la ópera aunque yo no traería a un niño muy pequeño al teatro. También hay que decir que el grado de violencia audiovisual que tenemos en este momento… hay ciertas cosas que los niños ya las consideran hasta casi naturales. No sé si para niños pequeños, para un adolescente sí. Es una ópera que tiene una gran ventaja, como muchas óperas de Puccini, y es que el tiempo teatral es el justo. Tienes actos de 35-40 minutos máximo, que es lo que le cansa a mucha gente. ¡Qué es de largo’, dicen. Tiene una acción continua, que es interesante, y melodías súper bonitas”, ha destacado Pontiggia.

Simón Orfila se estrena como Scarpia

El menorquín Simón Orfila, que se enfrenta por primera vez en su carrera al papel de Scarpia, ha destacado que “a mí siempre me ha gustado hacer papeles cómicos como bajo barítono, pero ha sido un placer hacer de Scarpia, un papel de malo y corrupto”.

“Yo empecé muy joven, y con 20-25 año era inimaginable hacer un Scarpia, lo podías afrontar por juventud pero era perjudicial para la voz. Yo creo que lo ideal es hacerlo a partir de los 40 años “, ha confesado Orfila, quien ha querido recordar a su paisano Joan Pons, “uno de los ‘scarpias’ de referencia mundial. Yo siempre me fijo en los grandes. Tanto Joan Pons como Samuel Ramey, un gran bajo barítono, afrontaron este papel y han sido puntales y grandísimos en este rol. Eso hace animarme, fijarme en cada detalle, escuchar todas sus grabaciones y escuchar consejos. Es todo un reto para mí”.

La protagonista de la ópera, Floria Tosca, encarnada por la soprano Yolanda Auyanet, “es un personaje que siento muy cerca. Es cantante como yo, una diva hipernarcisista, como todos los artistas, pero también tierna, vulnerable y muy humana. Y esto es lo que quiero que se vea en mi interpretación, no solo la parte de diva”, ha señalado la cantante canaria.