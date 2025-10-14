Los personajes y la magia de Harry Potter regresan a La Misericòrdia de Palma

Los potterheads de Mallorca están de enhorabuena porque la magia y los personajes de Harry Potter regresan a La Misericòrdia en una nueva jornada solidaria en la que habrá juegos y actividades relacionadas con esta saga.

Harry Potter Fans Mallorca, sección del mundo mágico de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción (AACF), ha organizado la II Trobada Màgica en el Pati dels Homes de La Misericòrdia para el próximo 25 de octubre de 2025, un encuentro con la fantasía que se desarrollará en dos turnos, de 10:00h a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Como en la anterior ocasión, celebrada en abril de 2024, la entrada es un donativo de 2 euros que se destinará a causas solidarias.

Los profesores de Hogwarts, preparados para la ceremonia del sombrero seleccionador. / GUILLEM BOSCH

De nuevo, en esta II Trobada Màgica el público podrá participar en la ceremonia del sombrero seleccionador, conocer su habilidad en los duelos de varitas, probar su astucia para desentramar la gincana, hacerse fotos con los personajes de la saga en los diferentes photocalls, además de muchas más sorpresas que se están preparando, como por ejemplo la presencia de un actor de doblaje de las películas de la saga, ha avanzado Harry Potter Fans Mallorca.

“Y no nos podemos olvidar de nuestra faceta solidaria ya que contaremos con la participación de varias asociaciones continuando así con nuestra labor de ayuda y colaboración a los colectivos más necesitados como son las familias de niños y niñas con necesidades especiales y familias vulnerables. Siempre, para nosotros, los más pequeños son los principales destinatarios de las actividades que realizamos en la Asociación”, han indicado los organizadores.

Este año se repetirá la batalla de varitas mágicas. / GUILLEM BOSCH

En abril de 2024 tuvo lugar la I Trobada Mágica en La Misericordia con la asistencia de más de 3.000 personas, que participaron en diversos talleres, juegos y otras actividades pensadas para todas las edades y para disfrutar de un día en familia.

La AACF se creó en 1999 por iniciativa de Honorio Arribas con la intención de divulgar el mundo de la ciencia ficción en la isla. Hoy día es una organización sin ánimo de lucro con sede en Palma, aunque desarrolla por otros puntos de España propuestas como la que se podrá vivir en La Misericòrdia.

Además de los encuentros con la magia potteriana de los dos últimos años, la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción también organizó una jornada ambientada en Harry Potter en el castillo de Bellver en 2019, el Proyecto 145 Episodio VI (2017) en Katmandú Park, por el que recibió el premio al mejor evento Star Wars España ese año, o Frikijor 145, en Llucmajor.