La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma celebra una nueva edición con 20 películas de 11 países

Palma acogerá una nueva edición de la Colonya Mostra de Cinema de Muntanya, que del 18 al 28 de octubre de 2025 celebrará su 16 edición, consolidada como un referente cultural en torno al mundo de la montaña.

La muestra proyectará 20 películas procedentes de 11 países, de las cuales 12 forman parte de la sección competitiva. Estas obras abordan temas tan diversos como los desafíos personales, el miedo, la superación, las vivencias extremas o los recuerdos más íntimos ligados a la naturaleza y la montaña, ha informado la organización de la Mostra.

Este año, el evento arrancará con un simposio que explorará el pasado, presente y futuro del excursionismo y el senderismo en Baleares, en el que se analizará el papel que han tenido —y siguen teniendo— estas prácticas en la cultura local. Además, habrá una conferencia centrada en la ética del alpinismo, que invitará a la reflexión sobre los valores y los límites de esta disciplina. Será el próximo sábado, 18 de octubre, de 9 a 20 horas, en el Refugi de Galatzó.

La Mostra de Cinema de Muntanya incluirá seis espacios de proyección (Refugi Galatzó, CineCiutat, Teatre Principal de Palma, Teatre Xesc Forteza, Ca n’Oleo y Teatre Principal d’Inca), nueve sesiones de cine de montaña, 20 películas en total y conversaciones y coloquios con protagonistas y expertos, además del simposio y conferencia ya mencionados.

Por séptimo año consecutivo, habrá sección competitiva de cortometrajes, que en esta edición premiará a tres obras destacadas. La convocatoria ha batido récords: se han recibido 453 películas de 74 países, de las cuales 12 han sido seleccionadas oficialmente, representando a cinco naciones.

En la presentación de la Mostra han participado la vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Antònia Roca; el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal; el director general de Música i Arts Escèniques del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet; el gerente del Consorci de la Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras; el director general de Colonya Caixa Pollença, Biel Bauzà, la responsable del área de Relacions institucionals i estalvi ètic de esta misma entidad, Esther Luna; el presidente de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals; y el director de la Colonya Mostra de Cinema de Muntanya de Palma, Bartomeu Tomàs.