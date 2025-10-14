Més per Palma reclama la recuperación de la escalera gótica de la calle Campana

Més per Palma exige que se recupere y se vuelva a ubicar en la ciudad de Palma la escalinata gótica de la calle de la Campana de Palma, un elemento arquitectónico excepcional del siglo XV localizado recientemente en la possessió de Son Verí, en Marratxí, tal como publicó este diario. El partido considera que “esta es una oportunidad histórica para reparar una pérdida patrimonial y reconocer la labor ciudadana que ha permitido redescubrir esta joya gótica”.

“Tenemos ante una oportunidad muy valiosa. Esta escalera gótica, hoy desmontada y sin uso, puede recuperarse y convertirse en un símbolo vivo de nuestro pasado”, ha explicado Kika Coll, regidora de Més per Palma, mediante un comunicado.

La formación reclama al Ayuntamiento de Palma, al Consell de Mallorca y al Govern que trabajen conjuntamente para adquirir la escalera y reubicarla en un espacio público o museístico de la ciudad.

Més per Palma propone un acuerdo entre las tres partes implicadas: la ciudadanía que ha hecho el descubrimiento, la propiedad y las instituciones públicas que tienen el deber de preservar el patrimonio.

Tal como publicó este diario días atrás, fue en marzo de 2022 cuando Pau Mateu Vives, profesor de Geografía e Historia en el Institut de Santa Margalida, se encontró con los fragmentos de esta escalera en los jardines de la possessió de Son Verí, propiedad de la familia Cotoner, donde la casa de subastas con sede en Bélgica Antenor Auction estaba celebrando una subasta.

“El gótico mallorquín forma parte de nuestra identidad colectiva. Recuperar esta escalera es restituir una parte de la historia que nos define”, ha remarcado Coll.