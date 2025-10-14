Can Balaguer acogerá el próximo abril el espectáculo 'Una casa en la montaña' en el marco del Festival de la Paraula

El espacio municipal Can Balaguer acogerá el próximo mes de abril el espectáculo Una casa en la montaña en el marco del Festival de la Paraula, organizado por Produccions de Ferro.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha asistido a la presentación de la nueva edición del Festival de la Paraula, que se desarrollará a partir de este mes de octubre y hasta el próximo mayo, bajo la organización de Produccions de Ferro y con la colaboración del Consistorio y otras instituciones y entidades.

En la convocatoria informativa, que ha tenido lugar en la carpa del Teatre del Mar, en el barrio de es Molinar, han estado presentes también el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; el director insular de Cultura, Guillem Ginard, y una amplia representación del sector escénico y teatral de Mallorca, encabezados por el director de Produccions de Ferro, Toni Gomila, que se ha ocupado de conducir el acto de presentación.

Acontecimiento plenamente consolidado dentro del calendario cultural de Palma y del conjunto de Mallorca, el Festival de la Paraula agrupa diferentes propuestas escénicas vinculadas a la dramaturgia contemporánea que se representan en diferentes localizaciones y escenarios a lo largo de un período de seis meses. "No somos un festival de fuegos artificiales, somos un festival de construcción, este año más que nunca. En los múltiples sentidos de aquello que significa construir: desde la construcción física de edificios, calles, espacios y equipaciones; pero también en el sentido de construir un espacio de referencia de la dramaturgia -de apoyo y referente por los dramaturgos, pero también de los dramaturgos como referente para la sociedad-, y un poquito también de una forma especial de hacer las cosas", ha afirmado Gomila.

La programación de este año incluye cinco nuevas producciones teatrales, lecturas teatralizadas en Mallorca y Barcelona, espectáculos de compañías invitadas y encuentros con creadores de la talla de Carol López, Lola Arias, Marc Artigau y Victoria Szpunberg y citas tan consagradas como el Torneo de Dramaturgia de Baleares.

Desde el Ayuntamiento de Palma han apuntado que cabe remarcar que a finales del próximo mes de abril el espacio municipal de Can Balaguer será la sede del espectáculo Una casa en la montaña, escrito, dirigido e interpretado por Albert Boronat, que compartirá escenario con Javier Beltrán y Sergi Torrecilla.

Desde Produccions de Ferro se ha señalado que además del Teatre Maruja Alfaro y el Espai el Tub de Palma, se continúan ampliando espacios con Can Balaguer, Teatro Principal de Inca y el Teatro del Mar, además de extender el festival a otros pueblos de Mallorca con la complicidad de los ayuntamientos de Manacor, Binissalem, Santanyí, Pollença, Santa Margalida, Son Servera y Montuïri. También se repite la alianza con el teatro Maldà de Barcelona.

Durante su intervención, el primer teniente de alcalde ha elogiado la labor realizada por Produccions de Ferro en cuanto a la dinamización cultural de la ciudad, gracias a iniciativas como el Festival de la Paraula.

Javier Bonet ha remarcado el papel "protagonista" que las artes escénicas tienen en la transformación cultural de Palma, y en el camino que debe permitir a la ciudad obtener la nominación como Capital Europea de la Cultura para el año 2031.