Alaró, sede de un innovador ciclo de conciertos de improvisación al órgano

‘Els Matins de l’orgue’, el conjunto de conciertos semanales que se celebra en Alaró desde hace diecinueve años, impulsa una innovadora iniciativa para este otoño. Se trata de la primera edición del Cicle Internacional de Improvització Organística en Mallorca (Cidiom), en el cual los organistas invitados se expresarán a través del difícil arte de la improvisación en el instrumento Grenzing–Bosch del templo alaroner.

En esta convocatoria de 2025 se celebrarán dos conciertos. El primero será el viernes, día 24 de octubre y lo protagonizará la alemana Martina Kürschner. El segundo, el sábado 22 de noviembre, tendrá a Gerben Budding como artista. Ambas citas empezarán a las 20:45, en la iglesia de San Bartomeu de Alaró, con entrada gratuita. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la organización de la asociación Amics de l’Orgue y la colaboración de la parroquia.

La improvisación es una de las variantes más valoradas de la interpretación, sobre todo cuando se trata del órgano. Johann Sebastian Bach fue un gran maestro que, según su biografía apócrifa, espantaba a sus rivales cuando lo escuchaban tocar. La propuesta alaronera es poco convencional y diferente a los festivales que habitualmente se convocan, donde se interpreta literatura para órgano y solo a veces alguien incluye una improvisación.

La primera participante en el ciclo, Martina Kürschner, estudió educación musical, música eclesiástica, musicología y alemán en Frankfurt am Main. Continuó sus estudios de improvisación con Anders Bondeman (Estocolmo) y Guy Bovet(Lausana). Participó en clases magistrales con Marie-Claire Alain, André Isoir, Lionel Rogg, Daniel Roth, entre otros. Fue nombrada organista y cantora en la Marienkirche de Berlín en 1993. Fue profesora asociada de improvisación de órgano en la Hochschule für Künste de Bremen (1989 a 1995), en la Hochschule für Musik und Theater(1989 a 1995), en la Hochschule für Musik undtheater, Universität der Künste de Berlín (1995-2002).

El segundo intérprete, Gerben Budding, es el organista principal de la iglesia de San Juan de Gouda con su histórico órgano Moreau del 1736 y organista de la ciudad de Gouda en los Países Bajos. También es uno de los organistas asistentes de la Domkerk de Utrecht.

Gerben está muy solicitado como concertista, tanto como solista como parte de la Ensemble RoodHout (órgano y clavicémbalo). Estudió órgano, improvisación, música religiosa y dirección coral en el Conservatorio de Utrecht con Reitze Smits, Mark Lippe, ArnoudHeerings y Rob Vermeulen. En 2009 y en 2011 se graduó Suma Cum laude en órgano (con improvisación), música religiosa y dirección coral. En 2013 ganó el primer premio en el concurso internacional de órgano 'Agati-Tronci' en Pistoia (Italia) y el segundo premio en el concurso internacional Schnitger a Alkmaar (Países Bajos).