Más de 1.300 obras, siete de Baleares, se presentan al Planeta

La presente edición del Premio Planeta, la septuagésimo cuarta, ha recibido el máximo histórico de participación, pues se han presentado un total de mil trescientos veinte originales, de todo el mundo. De hecho, esta convocatoria ha sido la primera en la que se ha permitido la posibilidad de enviar los originales a través de la página web del galardón, cosa que, según los responsables, “ha facilitado la presentación de obras”. De hecho, solamente treinta y tres han llegado de forma impresa, por correo tradicional, mientras que las más de mil doscientas lo han hecho a través del nuevo sistema.

Para el presidente del grupo Planeta, José Creuheras, “estas cifras de participación confirman el interés que despierta este galardón en el ámbito literario de habla hispana”. Un interés al que no es ajena la dotación económica del premio, un millón de euros al autor de la obra ganadora y doscientos mil euros al autor de la novela finalista.

La lectura te hará más libre

Para Creuheras, “una sociedad que lee es una sociedad más libre, así que es de justicia remarcar que el número de ventas durante este año nos hace ser optimistas a la hora de creer que el mundo puede ser mejor”. Era obligado indicar algunos comentarios sobre la incidencia de la IA comentó que, para Creuheras “nunca sustituirá el talento, aunque se debe ser muy prudente a la hora de proteger la propiedad intelectual”. Por otra parte también se remarcó el auge del audio libro así como la enorme cantidad de ventas de libros en librerías y el menor auge de las ventas a través de internet.

La decisión del jurado se dará a conocer este miércoles por la noche en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, situado en Montjuic.

El Jurado de esta edición lo integran José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, ésta última como secretaria con voto.

Por lo que a la procedencia de las obras se refiere, desde la organización han valorado la diversidad de países, pues poco menos de la mitad son españolas (en concreto siete desde Baleares) y el resto de países de América, Europa e incluso cuatro de Asia y dos de África, mientras que once del total no han especificado el país de procedencia.

Durante la rueda de prensa celebrada ayer en la única sala de conciertos del mundo que es patrimonio de la Humanidad, el Palau de la Música Catalana y a la que asistió parte del jurado, se dieron a conocer estos datos así como los títulos de las diez novelas, con sus autores, finalistas al premio.