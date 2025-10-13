Los jóvenes prodigios de la Juilliard School ofrecen un concierto benéfico en Palma

El próximo miércoles 22 de octubre a las 19.30 horas, la Iglesia de Sant Felip Neri (Palma) acogerá un concierto extraordinario protagonizado por los jóvenes talentos de la Juilliard School de Nueva York, una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo.

El recital, titulado Juilliard School Virtuosi, estará a cargo de la violonchelista Aurelia Faidley-Solars y el pianista Ryan Huang, ambos de 15 años y considerados entre los intérpretes más prometedores de su generación. El concierto será a beneficio del proyecto socio-musical Resonancias de Talento, una iniciativa que surgió en el 2016 y que busca apoyar la formación musical de jóvenes con talento y recursos limitados o en entornos vulnerables de los barrios de Son Gotleu y Pere Garau de Palma.

Cartel del programa del concierto / .

El programa incluirá obras de Scarlatti, Popper, Beethoven, Ligeti, Schubert, Liszt, Dvořak, Scriabin y Nobres, ofreciendo un recorrido por algunos de los compositores más inspiradores del repertorio clásico.

Aurelia Faidley-Solars, estudiante de violonchelo en la Juilliard School con Zvi Plesser, ha actuado como solista con orquestas en Londres, Hamburgo y Nueva York. Por su parte, Ryan Huang, pianista canadiense y becario de la Fundación Lang Lang, ha debutado en salas como el Carnegie Hall y es considerado una de las grandes promesas del piano internacional.

La entrada donativo es a partir de 20 euros y se puede reservar en el 669 855 759. El evento está organizado por el Estudio Bausá y la Asociación Resonancias de Talento, con el patrocinio de Colonya Caixa Pollença, Taste a Club, Nautimedia Comunicación & Marketing y Boat Essoess. Con esta iniciativa, Palma se convierte en escenario de un encuentro único entre el talento internacional y la solidaridad, reforzando el compromiso del Estudio Bausá con la excelencia musical y el impacto social a través de la música.