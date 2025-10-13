La FIET celebra una nueva edición con 48 espectáculos y 103 funciones

La FIET, Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears que tiene lugar en Vilafranca, celebra esta semana su 23 edición con la participación de 46 compañías que ofrecerán 48 espectáculos diferentes. Del 16 al 19 de octubre se han programado 103 funciones.

Un año más, Vilafranca se convertirá en “el epicentro de la gran fiesta del teatro”, con funciones de pago, pero también con espectáculos en la calle gratuitos, ha informado la organización de la FIET. Circo, clown, narración oral, música de calle, danza, marionetas, magia o malabares son algunas de las disciplinas que se podrán ver en esta edición.

De las 46 compañías que actuarán en esta nueva edición de la FIET, tres de ellas son internacionales: la francesa DK 59, que inaugurará la Fira con el espectáculo Boléro, la italiana Zaches Teatro, que representará Cenerentola, y Lamento & L’Académie Fratellini, también de Francia, con La fabuleuse histoire de Basarkus. En estos cuatro días de teatro, la Fira acogerá 27 estrenos en Baleares, cinco de ellos absolutos, y un reestreno. Además, entre las novedades de este año destacan las dos piezas ganadoras de la final de la décima edición de Bòtil (Balears Ofereix Teatre i Literatura), celebrada hace tan solo unos días.

El lema de este año es “Seguir somiant teatre” porque la creatividad es algo esencial”, ha explicado Jaume Gomila, director de la FIET, quien ha presentado la nueva edición en el Aljub del museo Es Baluard, junto al conseller de Cultura, Jaume Bauzà, Pere Ferrer, director insular de Artesanía, y Marta Oliver, regidora de Fiestas y Educación de Vilafranca.

Además de la programación abierta a todos los públicos, se han programado 21 funciones para más de 2.200 escolares, además de otras que tendrán lugar en la jornada de bibliotecarios y en la residencia de gente mayor. Como en otras ediciones, la FIET ha previsto representaciones en Palma, Sant Llorenç des Cardassar y Porto Cristo.

En opinión de Jaume Bauzá, “el teatro en los ámbitos de los niños y jóvenes es imprescindible” y ha reafirmado el compromiso del Govern con la FIET y sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears, organizadora de esta feria teatral.

Después de recibir el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2022, la FIET ha ganado en visibilidad y en apoyo institucional, ha comentado su director, quien ha mencionado que las últimas ediciones de esta feria teatral han logrado una asistencia próxima a las 20.000 personas. En este punto, también ha destacado que el pueblo de Vilafranca se vuelca para que la Fira tenga continuidad.

Por parte del consistorio vilafranquer, Marta Oliver ha incidido en el trabajo que hay detrás de cada edición de la FIET, que convierte al pueblo en “un gran escenario de artes escénicas durante cuatro días”. “Quiero animar a todas las familias que no conocen la FIET porque se llevarán un buen recuerdo”, ha añadido la regidora.

Por parte del Consell, su director insular de Artesanía ha afirmado que “la cultura puede cohesionar, emocionar y educar” y que desde Mallorca también se puede hacer cultura de primer nivel”, en referencia a la propuesta de la FIET.

La presentación de la 23 edición de la FIET ha contado con la actuación de la compañía granadina DA.TE Danza, que ante alumnos de Infantil del colegio Rei Jaume I ha interpretado un fragmento del espectáculo Únicos, inspirado en las esculturas de Alexander Calder.