'Cien libros juntas', de Marga Melià, se estrena en plataformas
El documental es una celebración sobre la amistad y el amor por la lectura
El documental Cien libros juntas, de Marga Melià, cinta que tiene como protagonistas a Celia, Mabel, Asun, Evelyne y Patricia, cinco mujeres jubiladas que deciden pasar juntas un fin de semana en la hospedería de Lluc para celebrar los 10 años del nacimiento de su club de lectura, impulsado en su momento por la propia Melià, se estrenará el próximo 17 de octubre en distintas plataformas: Filmin - SVOD (suscripción), Prime Video - SVOD (suscripción), Flixolé - SVOD (suscripción), Movistar+ - TVOD (alquiler) y Film&Co+ TVOD (alquiler).
Cien libros juntas es una celebración sobre la amistad y el amor por la lectura, un esperanzador relato sobre cómo el ejercicio individual de la lectura puede conducir a un profundo sentimiento de pertenencia al grupo y conexión con la vida. Producida por Nuu Films, la música corre a cargo de la compositora Mercè Pons.
