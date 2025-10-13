Aitana pondrá de nuevo a bailar el Mallorca Live

Aitana Ocaña ha revolucionado la cuenta atrás para la novena edición Mallorca Live. El evento cultural y musical más multitudinario de las islas regresará a Calvià con un cartel inaugurado anoche con su primera confirmación: la de la artista líder a nivel mundial del pop de habla hispana, que regresará a la isla de la mano de Mallorca Live y lo hará en el Escenario Estrella Damm.

Así pues, el festival consolida su posición como una de las promotoras musicales más importantes del país, capaz de atraer a los artistas más destacados del panorama nacional e internacional. Ahora, en un momento clave de su carrera y con una nueva gira, se reafirma la relación especial entre la artista y Mallorca, y confirmando el compromiso de la promotora con traer a grandes artistas al arhcipiélago.

Un cupo limitado de abonos generales (desde 109€) y abonos VIP (desde 199€) están a la venta en la web del festival www.mallorcalivefestival.com y en la ticketera oficial, Paylogic.

Tras anunciar por sorpresa las paradas de su próxima gira en el último de los tres históricos sold out en estadios de Barcelona y Madrid de Aitana, incluyendo Mallorca, anoche se confirmó que su cita con la isla será con Mallorca Live Festival, donde regresa tras su visita de 2024 en la cual ofreció un show inolvidable ante cerca de 25.000 asistentes.

La joven artista se ha convertido, sin duda, en una de las mujeres más influyentes del momento gracias a sus históricos conciertos ante más de 160.000 personas en Barcelona y Madrid con su gira Metamorfosis Season, el documental Aitana: Metamorfosis, y la publicación de su aclamado nuevo álbum, Cuarto Azul (2025). Su último trabajo es el más internacional y, a la vez, el más personal hasta la fecha. Cuarto Azul es una montaña rusa de emociones donde la composición de Aitana ha cobrado más protagonismo que nunca y que fue creado junto a algunos de los nombres más importantes de la industria, como Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés & Mauricio, GALE y Spreadlof, entre otros.

Unos hitos que marcan el inicio de una de las etapas más ambiciosas de su carrera: en 2026, Aitana se embarcará en una gira mundial, Cuarto Azul World Tour, presentándose por primera vez en Norteamérica y varios países de Europa, y recorriendo toda la geografía española, incluyendo su participación en Mallorca Live.

Liderazgo revalidado

Más de 60.000 personas pasaron por la octava edición de Mallorca Live celebrada en el Recinto Mallorca Live de Calvià los días 12, 13 y 14 de junio. Tres días de conciertos y sesiones DJ de más de 80 nombres locales, nacionales e internacionales llegados desde cuatro continentes como Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso, Suede, Bad Gyal o Rigoberta Bandini, entre muchos otros nombres, con los que la cita mallorquina revalidó su posición como el evento musical más importante de Balears.

Mallorca Live se ha consagrado como evento de referencia social y musical para los miles de residentes que, año tras año, asisten al festival. Además, para los asistentes nacionales e internacionales se ha convertido en principal embajador, fomentando un turismo cultural y de calidad en Mallorca a través de la música.