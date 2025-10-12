De 'El Padrino' a 'Annie Hall': 6 películas esenciales de la trayectoria de Diane Keaton

Según confesaba ella misma, Diane Keaton siempre tuvo problemas para aceptar su propia imagen, y nunca valoró lo suficiente sus propios éxitos. Sus problemas de autoestima, sin embargo, resultaron en una galería de personajes independientes que luchan por encontrar su lugar en el mundo sin perder nunca de vista lo que son ni dejar que su identidad dependa de la aprobación de los demás. Entre los más de 100 proyectos cinematográficos y televisivos en los que participó a lo largo de cinco décadas, estos son algunos de los más relevantes.

Kay Adams, joven callada e introvertida que ignora dónde se está metiendo al casarse con un miembro de la familia Corleone, podría fácilmente haber sido una presencia meramente decorativa, pero Keaton la convirtió en uno de los pocos personajes femeninos plenamente desarrollados entre cuantos aparecen en la epopeya criminal de Coppola. Su gran momento tuvo lugar en la segunda película: cuando su despiadado marido trata de consolarla tras lo que él cree equivocadamente que ha sido un aborto involuntario, ella estalla y recrimina al mafioso su naturaleza cruel y sus múltiples mentiras, y jura no traer nunca a otro Corleone al mundo.

La cuarta de las ocho películas que rodó con Allen entre 1971 y 1993 es una de las comedias más divertidas de la historia. El director -con quien había mantenido una relación sentimental años atrás- escribió el papel de Annie especialmente la actriz, y ella lo dotó de la mezcla de dulzura, determinación, fragilidad, inteligencia y seductora extravagancia que definió su personalidad actoral durante el resto se su carrera. Ganó su único Oscar gracias a la película, y el 'look' que lucía en ella -sombrero negro, chaleco y corbata, pantalones chinos de pernera ancha- se convirtió en icono de la moda. También en 1977, en 'Buscando al Sr. Goodbar', Keaton ofreció el que probablemente sea su trabajo más desgarrador, desesperado y trágico. Muy pocos actores han ofrecido dos interpretaciones tan distintas en un mismo año.

En la piel de la amante de un guionista de 42 años que sale con una chica de 17 -pocas premisas han envejecido tan mal como esta-, Keaton volvió a demostrar su capacidad única para tomar los diálogos escritos por Allen y apropiarse por completo de ellos. La periodista a la que da vida es ingeniosa, sarcástica, neurótica, emocionalmente volcánica, deliciosamente absurda y siempre dispuesta a dejar claras sus opiniones; los monólogos del personaje sobre el arte contemporáneo o sobre Ingmar Bergman representan algunos de los momentos más hilarantes de la carrera de la actriz, pero es la carga melancólica que transmite en su piel lo que convierte su trabajo en algo único.

Keaton obtuvo una nominación al Oscar gracias a su retrato de una ambiciosa periodista que sigue al reportero comunista John Reed a través de la revolución bolchevique en esta epopeya coescrita, producida, dirigida y protagonizada por Beatty. La relación sentimental que ambos mantenían durante el rodaje se fue deteriorando en buena medida por el perfeccionismo de Beatty -"a veces sentía como si me estuvieran electrocutando", afirmó ella sobre la experiencia-; en cualquier caso, la escena en la que sus respectivos personajes se reencuentran finalmente en una estación de tren es de las que dejan cualquier garganta hecha un nudo.

En la piel de una ejecutiva de Wall Street cuya vida se desmorona cuando hereda un bebé y se ve obligada a replantearse su existencia -la premisa reflejaba el dilema esencial de las mujeres que se abrían camino en el mundo empresarial en los 80-, Keaton derrocha ironía y magnetismo mientras oscila diestramente entre el drama y el slapstick; el papel contribuyó a redefinir la imagen de la feminidad proyectada por Hollywood. Años después, a bordo de 'Cuando menos te lo esperas' (2003) -escrita y producida por Nancy Meyers como 'Baby, tú vales mucho'-, Keaton hizo una contribución aún más radical a la normalización de la representación femenina en pantalla: logró que una comedia romántica 'mainstream' convirtiera a una mujer de casi 60 años en objeto de deseo.

Fue nominada nuevamente al Oscar por su interpretación de Bessie Lee, el eje alrededor del que gira una tierna historia de pérdida y redención centrada en una familia rota que vuelve a reunirse a causa de la enfermedad y la muerte. Coprotagonizada por Meryl Streep, Robert De Niro y un joven Leonardo DiCaprio, la película evita el sentimentalismo sobre todo gracias al equilibrio entre comedia y emotividad que la interpretación de Keaton mantiene en todo momento.