Por qué todo el mundo está leyendo ‘La asistenta’ y sus secuelas asesinas

Acabo de devorar El secreto de la asistenta, de Freida McFadden, unos meses después de haber leído y olvidado La asistenta, de la misma autora y protagonista. Esta dedicación enciclopédica me autoriza a ensayar un artículo sobre la recepción sin precedentes de un serial que podría titularse La asesina, dada la reincidencia homicida de la sirvienta.

Mi valoración podría resumirse en que acabo de adquirir La asistenta te vigila, tercero pero no último tomo de la saga asistencial que no existencial. El rechazo deliberado a la profundidad, cuando McFadden es una médica especializada en lesiones cerebrales, explica sin disquisiciones por qué todo el mundo está leyendo la novela con secuelas sangrientas.

McFadden nunca degrada lo lógico a psicológico. Cumple a rajatabla con el primer mandamiento del superventas, el libro que no admite excusas. Vender o morir, no hay otra alternativa. El autor de bestsellers no puede acogerse al reconocimiento de un manojo de escogidos, el succès d’estime en francés inevitable que ampara a los letraheridos sin audiencia. A propósito, todo escritor sabe la cifra exacta de libros que ha vendido, en centenares (ojalá), decenas y unidades.

Países como Estados Unidos admiten el hundimiento de la lectura ociosa, en un cuarenta por ciento desde principios de siglo. Por tanto, la producción literaria de supuesta calidad será olvidada sin necesidad de haberla leído. Por lo menos, la desmemoria solo se adueñará de los superventas tras haberlos devorado. Una semana después, retengo las líneas maestras de El secreto de la asistenta, con la innovación en los últimos tiempos de los puntos de vista alternativos. El libro ha satisfecho su lapso de vigencia.

Por definición, los escritores piensan que los lectores son tontos, en especial si no les leen. Sin necesidad de modificar esa calificación, el autor de superventas ha de conseguir que además compren sus productos. Pues bien, los títulos adictivos de McFadden seducen desde una simplificación narrativa sin pretensiones. Parece elemental y sencillo conseguirlo, pero ni un porcentaje infinitesimal de libros destinados al éxito adquieren dicha condición.

McFadden es ordenada y sencilla como si acabara de recibir un tutorial de Marie Kondo, otra superventas. La escritora norteamericana no es Agatha Christie, podría servir de parodia de un Dickens deshuesado de prosopopeya, mantiene la fe irónica en lo que escribe de una Enid Blyton para adultos. No tienes la sensación de asistir al recital de una mente privilegiada, pero sí a la exhibición de una conductora de autocar con una acusada pericia al volante. Ni se le ocurra copiar a McFadden, porque un superventas debe sintonizar con el clima de evasión de su época, que se habrá modificado cuando usted finalice su imitación. La asistenta tiene acusados problemas mentales, otro signo de los tiempos, por lo que solo cabe felicitar a los autores del casting que ha colocado a Sydney Sweeney en el papel protagonista de la película que se estrenará en diciembre. Con o sin vaqueros genéticos.

Mientras llega La asistenta te vigila, me centraré en la segunda novela a varias manos de James Patterson y Bill Clinton. No equivalen a escuchar a Wagner, pero son más provechosas para las redes neuronales que cualquier actividad en las redes sociales.