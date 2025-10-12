La cámara de los tesoros de la Fundació Mallorca Literària

Adentrarse en el archivo de la Fundació Mallorca Literària es como entrar en una cámara del tesoro, aunque moderna, organizada, pulcra, pero igualmente sorprendente, con ‘joyas’ ocultas, pero que poco a poco se van poniendo al alcance de todos tras un minucioso trabajo de clasificación y catalogación. Por supuesto hay libros, manuscritos, mecanoscritos, cartas, pero también hay fotografías, dibujos que descubren una faceta más desconocida de algunos de nuestros autores, láminas de reconocidos pintores que colaboraron con ellos y objetos personales con una carga emocional detrás, como la máquina de escribir Olympia del poeta Jaume Pomar.

Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària, y Ramon Garcia, coordinador de archivos y bibliotecas, abren a Diario de Mallorca el archivo físico de la Casa Blai Bonet en Santanyí. Por sus manos han pasado esos legados donados por las familias de los escritores, a veces en cajas que no se habían abierto en décadas, incluso en maletas y una cesta olvidadas en una portassa y en las que se encontró parte indispensable del legado de Bonet que no se había localizado antes… Hay que revisarlo todo, minuciosamente, porque dentro de un libro de la biblioteca personal de un escritor puede encontrarse una fotografía, una carta que otro autor le envió o una dedicatoria de algún miembro de la élite literaria de la época.

Repartidos en las diferentes casas, la Fundació, que depende del Consell de Mallorca, gestiona los legados de Llorenç Villalonga, Rafel Ginard y Blai Bonet, que dan nombre a los tres centros de documentación especializados en narrativa, folclore y poesía que tiene en Binissalem, Sant Joan y Santanyí. Pero además, también gestiona los fondos de Jaume Pomar, Mn. Josep Estelrich, Joan Oliver de Els Calderers, Damià Huguet, Antonina Canyelles, Josep Maria Llompart, Cèlia Vinyes, Andreu Ferrer Ginard, Maria Antònia Oliver, Jaume Serra, Antoni Serra, Llorenç Moyà y Antoni Vidal Ferrando.

Para Carme Castells, todos los fondos que custodian son maravillosos. «¿Sabes que nos pasa? Primero la emoción de saber que alguien quiere cedernos el legado, porque siempre pensamos que no solo es un legado que nos llega, sino la figura de un escritor o escritora. Recuerdo, no es el legado documental más importante, porque es sobre todo bibliográfico, el caso de Maria Antònia Oliver. Nos gustó mucho poder incorporar a una autora de esta categoría, a una mujer, con la potencia que tiene ella como escritora e intelectual. Todos son fuente de una riqueza extraordinaria. El de Damià Huguet es muy diverso en cuanto a materiales y disciplinas que toca. El de Llompart es absolutamente rico en relaciones literarias y nos permite recrear una Mallorca que se estaba reconstruyendo después de la Guerra Civil…», explica la directora de la Fundació.

Ramon Garcia explica cuál es el proceso por el que pasan todos los legados: se clasifica todo según si es documentación propia que generó el autor, los libros que formaban parte de su biblioteca personal y la colección, en la que se incluyen las obras de arte, tanto las producidas por el autor como las que recibía de otros. Esta clasificación y catalogación con una descripción de cada documento, son necesarias para que puedan ser accesibles a través del archivo digital. Actualmente gestionan 15 fondos y tienen 25.597 registros documentales, de los que 14.089 son bibliográficos (libros), 10.832 son de archivo documental (manuscritos, mecanoscritos, etc.) y 241 de colección. Por centros, 7.956 registros forman parte de la Casa Llorenç Villalonga; 1.868 de la Casa Rafel Ginard y 3.739 de la Casa Blai Bonet. El resto, 12.034, pertenecen a los otros fondos documentales que también gestiona la Fundació.

Y aunque el procedimiento sea el mismo para todos los fondos que les llegan, a veces hay descubrimientos que son especiales. «El de Cèlia Viñas, que es una autora muy desconocida, es un legado que cuando tú puedes acceder te encuentras auténticas, maravillas y tú dices, pero, ¿cómo hasta el día de hoy nadie se ha interesado en venir a consultar este material tan interesante?», pone como ejemplo el responsable de archivos y bibliotecas.

«Hoy en día estamos trabajando simultáneamente en diversos legados y claro, es un trabajo que es artesanal, porque no vamos legado por legado, sino que vamos por unidad documental, es decir, por documento. Por tanto, no solo es la ordenación, la clasificación de este material, sino también, sobre todo, nos interesa mucho la descripción para saber lo que tenemos. A medida que describimos este material también aprovechamos para digitalizarlo de manera que en un futuro se pueda acceder de manera digital a todo el fondo documental de la Fundación», explica Ramon Garcia. Además de él, hay dos técnicos trabajando en todos estos fondos: Miquel Amengual y Paula Girart.

La celebración del Any Llompart ha marcado el calendario de trabajo y ha hecho priorizar la catalogación y digitalización de su legado. Entre su colección de arte, Castells muestra una litografía de Joan Miró que se utilizó como logo para un cartel de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana que el mallorquín presidía.

En otras cajas se guardan numerosas fotografías que realizó Damià Huguet, quien fue corresponsal de este periódico en Campos, su pueblo, además de crítico de cine. Para quienes custodian su legado, era un artista total, que pintaba, hacía cerámica, editaba...

«De Blai Bonet lo que más nos llamó la atención fue su producción de láminas. Realizó una serie de 141 láminas plástico-poéticas, no tenemos muy claro cuál era el objetivo, pero parece que quería hacer un libro con gran formato, donde él pudiera conjugar estas dos vertientes: la artística-pictórica con la poesía», explica Garcia. Ahora, esas láminas están inventariadas y se pueden consultar en el catálogo online de la Fundació Mallorca Literària, al igual esa gran variedad de materiales que custodia.