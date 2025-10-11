Pitxorines adaptan a formato pódcast las grabaciones de ‘Ses Rondaies Mallorquines’

Los amantes de las fábulas mallorquinas tienen ya a su disposición el pódcast de Ses Rondaies Mallorquines, una adaptación de las seis primeras casetes grabadas en 1985 por Produccions Blau, basadas en la compilación de Mossèn Alcover, que fueron dirigidas Joan Mas con la destacable figura de Maruja Alfaro, el reparto de la compañía Zanoguera-Alfaro, producción de Joan Bibiloni y pinceladas musicales de Música Nostra. Este material ha sido recuperado a partir de los másteres originales y actualizado técnicamente con el reconocido ingeniero de sonido Mateu Picornell.

Según informaron ayer desde Produccions Blau en una nota, el pódcast Ses Rondaies Mallorquines consta de seis episodios, cada uno de los cuales incorpora como novedad nuevas locuciones con las integrantes de Pitxorines, quienes contextualizan las fábulas, presentan los personajes y añaden notas sobre el vocabulario y expresiones hoy en desuso, tal como ya se hacía a los créditos de las casetes originales.

Los episodios se publicarán de manera quincenal, desde ayer día 10 y hasta el 19 de diciembre, en la web blaupodcast.com y en las plataformas Spotify, ApplePodcast/ AppleMusic, Amazon/Audible y iVoox, entre otros. El pódcast, que cuenta con la ayuda del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), se abre con un episodio cero o prólogo en el que Pitxorines nos explican brevemente la singularidad de este proyecto para conocer su contexto y disfrutar de este tesoro.

Con la adaptación de Ses Rondaies Mallorquines en formato pódcast, Produccions Blau recupera un patrimonio cultural único y lo ofrece en un formato actual y accesible, donante nueva vida a unas grabaciones que forman parte de la memoria colectiva de las islas.