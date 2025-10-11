Cuina amb memòria
Musclos escabetxats
Alguns pobles de l’interior de Mallorca gairebé desconegueren els musclos fins ben entrat el segle XX; malgrat això, altres en sabien de la seva exquisidesa
Tant els musclos, com les cloïsses, les copinyes i les ostres fan part de la família dels mol·luscs bivalves, tots ells molt preuats dins la gastronomia mundial. Per als consumidors habituals de musclos és convenient saber que pel fet d’alimentar-se de plàncton es converteixen en organismes filtradors i poden acumular metalls pesants i, darrerament, microplàstics. S’aconsella, per tant, que el seu consum sigui mesurat i una cocció que elimini virus i bacteris. Per altra banda són un aliment que tenen una quantitat mínima de colesterol i ric en proteïnes i greixos «dels bons» com és l’omega 3.
Ingredients:
PER FER AL VAPOR:
- 1 kg de musclos amb la closca
- Una tallada de llimona
- Llorer i un petit raig de vi blanc.
PER A L’ESCABETX:
- Alls abundants
- Oli també abundant
- Uns grans de pebre bo
- Llorer
- Un pebre coent (al gust)
- Pebre bord
- Un raig de vi blanc
- Vinagre al gust
Preparació:
- Abans de coure els musclos al vapor, netejarem bé les valves que molt sovint arriben amb bastant de fang i restes de cordes. Sol anar bé raspar-les amb un fregall metàl·lic.
- Eliminarem els filaments i passarem els musclos per aigua.
- Dins una olla hi abocarem una copeta de vi blanc, un all esclafat, una fulla de llorer i una rodanxa de llimona. A damunt, hi col·locarem els musclos nets i posarem l’olla, tapada, al foc.
- Quan hagin bullit, amb el seu vapor, uns cinc minuts, els musclos estaran oberts. Rebutjarem els que hagin quedat tancats.
- Quan hagin refredat, seleccionarem la part carnosa i la col·locarem en un recipient adient per presentar els musclos una vegada estiguin escabetxats.
- Dins una paella hi sofregirem, amb oli abundant, alls laminats o trossejats en abundància, juntament amb uns grans de pebre bo, un pebre coent (al gust) i una fulla de llorer.
- Quan els alls comencin a rossejar abaixarem el foc i hi escamparem una culleradeta de pebre bord de tap de cortí. Ho remenarem bé i tot seguit, sense deixar que es cremi el pebre bord, hi afegirem una copeta de vi blanc i dues de vinagre.
- Deixarem, a poc foc, que s’evapori l’alcohol i uns dos/tres minuts més tard, podem apagar el foc i escampar l’escabetx per damunt els musclos. Ja estaran a punt, però serà millor consumir-los per al dia següent.
